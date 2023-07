7/21上市、櫃企業營運快報

今(7/21)日上市、櫃企業營運快報如下:

1.品牌廠技嘉(2376)持續以高效能及穩定性的主機板設計,為使用者帶來極致效能體驗。今(21)日技嘉宣布,旗下搭載最新超微AMD AGESA BIOS代碼的X670E AORUS MASTER主機板,在1.3V的SOC電壓設定下,成功實現XMP DDR5-8000的極致記憶體超頻效能。

2.台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網《2023線上漫博會》即日起至8月31日開跑,網羅百大知名品牌、超過萬件豐富多元的動漫作品,預估相關商品將於暑假進入買氣高峰,可望年增再衝雙位數成長。

3.新光金6月股東會改選變天後,金控及子公司高層人事洗牌,新任新光人壽董事長魏寶生上任後,今天首度公開面對媒體,他強調,新壽今年底前增資一定會到位,為強化體質,發債、活化不動產等都會考慮。

4.「2023亞太永續博覽會」今天登場,共計110餘家參展單位,電動巴士大廠成運汽車本次展示9米右駕電巴,是與日本達成合作協議車型之一,目標在2025年日本萬國博覽會,成運的快充型電動巴士成為博覽會主力綠色運具。

5.針對財經新聞報導,中興電(1513)發出重訊澄清。

東森財經新聞理財達人秀報導內容,指「本次宣判可能使中興電工落入政府採購法101條的限制條款中,導致一段期間無法再參與政府標案。」

中興電重訊澄清內容如下:1.該報導所提並非事實,本公司並未因宣判結果影響後續政府標案投標資格。2.本公司目前營運一切正常,財務狀況健全,營運資金充足。3.本公司之營運狀況應以公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。

6.國內兩大電信合併案「遠亞併」、「台台併」都剩最後一哩路,公平會19日有條件通過「遠亞併」,外界關注「台台併」是否也可順利通關。公平會表示,台灣大哥大與電商平台momo屬於同集團,台台併有獨特問題,仍需時間審慎評估。

7.大同(2371)建置台灣首座增強型動態調頻輔助服務E-dReg儲能系統,亦為台電日前市場交易平台最早上線的電力服務商,截至目前包含在建儲能系統合計已超過100MW,為台灣供電品質增添助力。大同今天也榮獲由TCSA台灣永續發展協會頒發的第三屆《台灣永續行動獎企業組SDG7銀級獎》,由重電事業群副總許建平代表受獎。

8.鴻海(2317)積極響應台灣永續教育行動,參與今(21)日登場的「2023亞太永續博覽會」,以「綠色智能」及「循環經濟」兩大核心面向為參展主軸,透過多元互動問答、獨特的海底光影效果,給參觀民眾寓教於樂的永續體驗,並提供逾千份環保贈品。

9.台北富邦銀行再傳國際捷報!亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》本月20日晚間公布「2023亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia)」獲獎名單,北富銀再度上榜,連續三年贏得此殊榮,彰顯北富銀積極優化職場環境、照護員工身心、打造幸福文化,以具體行動呼應聯合國永續發展目標(SDGs)「性別平等」、「就業與經濟成長」二大目標,獲得國際的肯定。

10.配合萬安46號演習,桃園機場於7月24日(星期一)13時30至14時將進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練,演習期間航班正常起降、機場捷運及高速公路維持運行,聯外客運巴士、排班計程車及租賃車等則暫停發車。

11.彰銀(2801)積極推廣高齡安養信託理念,陸續與長照機構、律師事務所、會計師事務所跨業結盟簽定合作備忘錄、建立信託防護網,近期再與天成醫療體系金色年代長照機構簽署合作備忘錄,共同推廣安養信託觀念,守護高齡者資產安全,打造信託黃金時代。

12.配合勞工職業災害保險及保護法施行,勞動部訂有「直轄市及縣市政府辦理協助職業災害勞工重返職場補助辦法」,積極採行促成職災勞工復工之津貼補助措施,以協助其儘早重返職場,提供符合條件之雇主及職災勞工申請輔助設施補助、職能復健津貼及事業單位僱用職災勞工補助。

如事業單位繼續僱用其因故發生職災而失能之勞工或僱用其他單位之職災失能勞工,穩定就業達6個月以上,將按其僱用人數、職災勞工失能等級及平均月投保薪資之30%、50%及70%比例,發給事業單位僱用補助,最長可請領12個月。

13.台燿(6274)因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,公布112年6月營收12.06億元,稅前淨利1.11億元,歸屬母公司業主淨利1.01億元,每股盈餘0.38元。

14.宜特(3289)公告訂定111年度第四季除息基準日及調整現金股利配息率。

宜特訂定除息交易日112年8月9日,除息基準日為112年8月15日。現金股利發放日期112年8月25日。

15.東元(1504)集團以「永續驅動創新、創新賦能永續」為主題參加2023年亞太永續博覽會,並且受邀在「2023 ESG創新高峰會」發表演講。

東元ESG推動辦公室執行長林弘祥表示,東元集團持續在減排上努力,以自己建置太陽能發電系統供應各廠區外,並成立創儲營運發展事業處,尋找案場投入售電業務,針對碳權交易所即將成立,東元未來也不排除參與國內碳權交易。