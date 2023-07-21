緯創華碩滿血 中興電翻身 散熱發燙 24檔夯

台股今天（21）日收盤報17,030.70點，下跌134.19點，跌幅0.78％，成交量4,317.46億元。

台積電法說會下修財測，加上台積電ADR大跌5％，讓台股開盤直接跌破萬七，盤中一度下跌超過300點，隨後在AI概念股激情演出下跌幅收斂，緯創飆上漲停，廣達上漲7.11％，雙雙寫下新高，緯穎上揚9.21％，股價攻上2,000元關卡，收在2,075元，宣布推出首款AI伺服器的華碩也強勢登頂，而包括英業達、和碩、技嘉、仁寶、神達、光寶科等都一齊向上。

連續吞下2根跌停的中興電則是止跌，收盤上漲1.81％，成交量來到14萬張，寫下歷史高。

散熱族群則是盤面另一個焦點，包括建準、奇鋐、尼得科超眾、泰碩、力致、高力等，也都以漲停作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計威盛、建準、元山、宏碁資訊共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及資服類股表現亮眼，漲幅分別為5.23％、2.57％，半導體類股表現疲軟，下挫2.57％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有16檔9％以上漲幅，其中15檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為建準（2421）、威盛（2388）、智原（3035）、光群雷（2461）、吉源-KY（8488）、泰碩（3338）、高力（8996）、動力-KY（6591）、華碩（2357）、奇鋐（3017）。

今日上市有11檔股票5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為走著瞧-創（6902）、華孚（6235）、必應（6625）、輔信（2405）、矽力*-KY（6415）、達運（6120）、三陽工業（2206）、華安（6657）、天瀚（6225）、昶和（1468）。

上市成交量前10名個股依序為中興電（1513）、廣達（2382）、聯電（2303）、華航（2610）、光寶科（2301）、群創（3481）、長榮航（2618）、元大高股息（0056）、建準（2421）、緯創（3231）。

上櫃有13檔9％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為鈺太（6679）、宏碁資訊（6811）、元山（6275）、燦星旅（2719）、東捷資訊（6697）、亞都（5703）、商之器（8409）、力致（3483）、其陽（3564）、倍力（6874）。

今日上櫃有11檔股票有6％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為永立榮-新（6973）、西柏（3541）、樂威科-KY（4154）、元勝國際（4419）、世紀（5314）、強生（4747）、曜亞（4138）、創源（4160）、晶呈科技（4768）、青雲（5386）。

上櫃成交量前10名個股依序為廣明（6188）、台燿（6274）、晟德（4123）、緯軟（4953）、協禧（3071）、元山（6275）、雙鴻（3324）、建榮（5340）、榮剛（5009）、協易機（4533）。

延伸閱讀

7/21盤中熱門焦點股

碳權列車 東捷、倍力強勢鎖漲停

被笑連買AI股都買錯 這檔今漲停揚眉吐氣

台積成交量創近1個月新高 零股買盤噴發

AI股不跌了 世芯一度奪股后 緯穎站上2千元