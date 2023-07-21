被笑連買AI股都買錯 這檔今漲停揚眉吐氣

前天遭訕笑「AI買到假貨」今華碩飆漲停買不到 他揚眉吐氣堵所有人的嘴

華碩董事長施崇棠昨（20）表示，手上AI高階伺服器訂單滿到明年，受此利多消息激勵，華碩跳空大漲，10點過後鎖住漲停333元，還有3,300張排隊等買。日前才有網友在批踢踢上喊買進「AI股華碩」，被大堆網友嘲笑「買到假貨」，結果今天已經有網友認錯回文：「恭喜漲停！」

施崇棠是昨出席產品發表會時表示，伺服器是華碩通往AI邁進的重要拼圖，首款搭載輝達HGX H100的AI高階伺服器訂單已經滿到明年，預計第4季開始出貨。

為了佈局伺服器，施崇棠特地延攬先前曾經在廣達、緯創、緯穎待過的業界老手朱培蘭擔任伺服器事業總經理一職，在伺服器相關業務開疆闢土。施崇棠喊話，不僅要積極在AI伺服器攻城掠地，更訂定5年內業績增長5倍的目標。

施崇棠的喊話起了作用，在大盤指數受到台積電二修財測開盤大跌逾200點的利空下，華碩今跳空上漲11.5元開出，10點過後急速拉上漲停，超過3,300張等買。

先前市場熱炒AI話題，電子五哥及板卡廠如緯創、廣達、技嘉、英業達等股價勁飆，僅華碩不動如山，19日有網友在批踢踢PO文，指出自己觀察AI概念很久了，發現這就是未來趨勢，以前他買力積電、迪士尼、南茂，這次不一樣，他已學會看趨勢，今年只是開始，目前都還是魚頭，期許自己這次一定能成為AI先行者。

原PO並隨文附單，大家一看才知道原來他買的是華碩，讓不少網友笑翻，嘲笑他「連AI都買錯」。

網友表示「華碩跟AI根本沒相關」、「把技嘉和華碩比，怎麼被套都不知道」、「華碩跟AI關連很弱，買公司前好好研究一下吧」、「看到這篇，大家還不跑嗎」、「買AI沒問題，但買華碩是..？」、「笑死！BI股XD」。

不過隨著今天大盤重挫，華碩鎖漲停，先前嘲笑的網友遭打臉，原PO應該已經小賺一波，也可一吐悶氣，早上華碩鎖住後已經有網友回去回覆：「恭喜漲停xddddddddddd」。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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