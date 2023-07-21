台積電法說大爆雷 外資認2亮點成救命符

台積電法說二度下修全年美元營收財測，年減10％，受此衝擊，台積電ADR修正5%失守百美元，在台股價與台股今（21）日同步開低機率高。但外資圈看法卻傾向利空出盡，大摩直言可能就是最後的壞消息，且因釋出對AI前景的正面態度，其中CoWoS封測產能更是供不應求，加上股利政策定錨未來每季股息至少3元起跳，逾百萬股東受惠，成為本次法說一片黯淡中的2大亮點。

在法說前的1個多月，外資圈已陸續下修台積電第3季展望，營收季增率估僅9％～10％，與公司給出的財測指引相當，惟單季毛利率估51.5％～53.5％、營業利益率介於38％～40％，低於外資圈估值，

高盛、大摩、小摩等外資券商都估計，今年營收財測可能年減高個位數百分點，野村證券更降至1成，提前為法說注入預防針。

根據工商時報報導，大摩半導體分析師詹家鴻認為，這次法說有利空成真的感覺，且法說前也廣為市場所預期，認為現在就是邏輯半導體產業循環的谷底，第3季庫存天數將較上季下降，基於台積電為關鍵AI受惠股，股價回跌反而提供更佳進場點。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）則指，台積電預期CoWoS產能倍增以因應AI需求，且研判供需最快要到2024年底才能達到平衡，意味亞洲AI相關族群的多頭交易熱度，將會延續下去。

本土法人看則較為保守，中信投顧指出，全球消費性電子需求未明確復甦，加上3奈米製程對毛利率產生壓力，台積電短期營運承壓，AI增長難掩其餘應用疲弱，下修目標價至605元；凱基投顧也將目標價由716元降至658元，惟強調仍看好長線優勢，給予「買進」評等。

另值得留意的是，台積電昨釋出股利政策，表示將從可持續性轉為穩定增加，財務長黃仁昭指出，將向股東配發可持續性且穩定增加的現金股利，如5月核發的第1季派發3元股息，將成接下來新季度的最低水準，第1季的現金股利將於10月發放，今年股東共獲11.25元股息，2024年將至少12元起跳。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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