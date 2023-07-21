閃過第3根跌停 中興電股價逆勢開紅

重電大廠中興電涉入國軍雲豹甲車採購弊案，二審不僅遭沒入近21億元，董事長江義福也遭重判5年10個月徒刑，導致股價苦吞2根停板，昨（20）日緊急宣布引進全聯小開、林敏雄次子林弘人出任董事，並改由江義福之子江馥年接任董事長，公司雙箭齊發下，雖未實施庫藏股護盤，今（20）日股價逆勢翻紅開出，小漲0.5元至111元，逃過第3根跌停板。

據了解，江義福與全聯董座林敏雄兩人是多年好友，林敏雄也肯定中興電正派經營且獲利良好的公司，才同意次子林弘人出任電董事，協助穩定軍心，但也引發元利建設注資入主的市場揣測，但據了解，林弘人雖以盛元投資法人代表出任董事，但暫時無意介入營運。

此外，江義福19日口頭向中興電提出請辭董事及董事長，原定24日的董事會也在昨日提前舉行，除董事長由中興電嘟嘟房事業群營運長江馥年接任，並新增副董事長由總經理郭慧娟兼任，江義福改任無給職總裁。

另為減緩股價跌勢，市場盛傳大股東將進場護盤，公司並評估實施庫藏股，另預期明年股利可優於今年3.5元現金股利水準。但據了解，中興電昨未將庫藏股列為議案，可能要待8月董事會才能提案討論。

對於公司營運，中興電指出，江義福接任集團總裁後，可確保公司制度、業務發展及策略規劃不變，惟中興電氫能事業原規畫下半年分拆，目前決定暫緩執行，但強調參與公共工程投標資格不變，仍可正常參與台電等公共工程投標及接案。

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（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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