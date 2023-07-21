台積跌破月線 觀光抗跌 台股早盤失守萬七

台股早盤跳水 失守萬七

受美科技股回檔，以及台積電（2330）法說釋出保守看法影響，台股早盤跳水逾200點，失守萬七大關，台積電21日盤中股價下跌20元，暫報559元，跌破月線，強勢族群以觀光表現較強，易飛網（2734）、寒舍（2739）皆上漲5％以上，逆勢抗跌。

美股20日走勢，收盤S&P500下跌30.85點，下跌幅度0.68％，收在4,534.87點；道瓊指數上漲163.97點，上漲幅度0.47％，收在35,225.18點；那斯達克下跌294.71點，下跌幅度2.05％，收在14,063.31點；費半指數下跌137.81點，漲幅3.62％，收在3,663.85點。

美股主要反映企業財報影響，三大指數漲跌互見，那斯達克指數下跌逾2％，創3月9日以來最大的單日跌幅，但道瓊指數連續9個交易日上漲，創下2017年以來最長連續上漲紀錄。

第一金投顧分析，美股四大指數於周四呈現漲跌互見，其中費半回檔較深，同時也因為台積電法說展望再度下修，對接下來非AI科技股較不利，電子的投資機會仍將聚焦在AI，台股若有回檔則可留意逢低介入營收及獲利仍有機會持續上修的AI概念股，在明年AI伺服器將有大幅成長的情況下，相關電子下游族群基本面都有明顯成長的機會。

至於消費性產品，台積電法說也反應消費性產品庫存調整比預期更長的情況，目前終端消費性電子需求確實不如預期，手機、TV、PC 在下半年可能將旺季不旺，僅下半年有新機發表的蘋果供應鏈 可作留意，其餘消費性族群則建議暫時避開。

針對台積法說，由於客戶更保守在管控庫存，AI需求增加仍無法抵銷消費電子逆風。使得公司第三季營收估167～175億美元，約季增9％，3奈米量產影響毛利率估中位數52.5％、低於預期。另外，亞利桑那廠4奈米量產時間延後至2025年；N3E預計第4季量產；2奈米將如期2025年量產；2024年CoWoS產能較目前翻倍。

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