AI漲多拉回 這類股成主戰場 16檔法人大買

近日漲多的人工智慧（AI）股拉回，市場對台積電（2330）法說內容不敢鬆懈，電子股疲軟，資金輪動至股價相對低基期的傳產股，航運、觀光餐旅、鋼鐵、重電股等各擁題材，包括華航（2610）、長榮航（2618）、東元（1504）及中鋼（2002）等16檔獲得三大法人大敲。

台股近1個月來數度攻萬七大關，終於在7月18日突破前高，但這段時間非金電指數跌逾6％，相較於電子股仍約持平來看，傳產股表現落後；20日資金從電子撤出、轉進傳產股，傳產股多箭齊發，包括航運、汽車、塑化、電纜、鋼鐵、造紙及玻陶等類股20日齊漲。

台積電20日法說會釋出偏向保守看法，市場認為，台積電第三季營運警報響，短線資金可望重回低基期的傳產股；從20日三大法人操作來看，已將傳產股視為現階段的主戰場。

據統計，儘管法人20日再賣超54億餘元，累計連3日更賣超達287億元，但法人20日大敲傳產股，包括華航逾4萬張，長榮航也獲買超3.33萬張，大亞、長榮、陽明等都各獲買超1萬張，大成鋼、東元、大同、中鋼、中鴻、亞力、華紙、潤泰新、華新、大成、萬海等，合計共16檔，均獲法人逆勢買超2,000張以上。

疫情解封後，航空、觀光、餐飲、旅行社等營收及獲利都大爆發，上半年多繳出亮眼表現，接下來7月及8月暑假來臨，更是旺上加旺，法人已趁著電子股漲多後轉進航空雙雄，以及有望受惠於年底歐美消費旺季的貨櫃三雄。此外，造紙股近來股價休息，隨著8月7日碳權交易所將正式成立，題材再度發酵；鋼鐵市場有「金九銀十」的旺季加持，鋼價止跌回升，營運漸入佳坑，催化鋼鐵股表現，法人回頭加碼中鋼、中鴻及大成鋼等股。

機電大廠東元今年來挾AI、儲能、不斷電、智慧電網等多重題材股價飆漲，外資買盤持續，7月來買超約1.6萬張，20日再傳結合美國高壓設備大廠GE，以44.6億元得標台電位新建工程標案。