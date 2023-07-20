7月20日一分鐘強弱勢股
7月20日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
寒舍（2739）
|
9.94
|
觀光類股重獲資金買盤追價，連跌一個月後強勢反彈
|
廣運（6125）
|
9.93
|
產業營運前景看好，股價高檔區震盪多日後續創新高
|
晟銘電（3013）
|
9.83
|
伺服器機殼商機前景看好，股價帶量站上50元關卡
|
健鼎（3044）
|
9.79
|
外資再買超1,852張已連六日買超，股價爆量攻堅漲停
|
強生（4747）
|
9.77
|
外資單日買超1,112張，股價高檔盤整多日後攻堅漲停
|
台燿（6274）
|
9.72
|
AI商機題材看俏，外資及自營商買超4,393張
|
寶一（8222）
|
9.07
|
軍工股再見買盤追價轉強，七月來股價連續拉回首見反彈走勢
|
華孚（6235）
|
6.61
|
股價連跌多日及消息面傳出違約交割，但股價止跌逆勢上揚
|
原相（3227）
|
5.83
|
多檔IC設計股落後補漲，外資連五日買超1,181張
|
華紙（1905）
|
5.63
|
碳權概念股帶量轉強，外資買超3,229張
製表：證券新聞中心
7月20日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
宜特（3289）
|
9.84
|
法人短線進出由買轉賣調節7,290張，股價創高後拉回整理
|
神達（3706）
|
8.41
|
外資連兩日賣超6,137張，股價跌破50元及五日線
|
佳世達（2352）
|
6.24
|
外資賣超4,846張已連六日賣超，近期股價創高後拉回修正
|
祥碩（5269）
|
4.83
|
法人連兩日賣超675張，股價持續千元關卡上下震盪
|
愛普*（6531）
|
3.48
|
法人賣超2,186張，股價跌破五日線將測300元關卡
|
聯電（2303）
|
2.95
|
法人連三日賣超8.69萬張，股價續創波段新低
|
宏碁（2353）
|
2.75
|
日前股價創高後拉回修正，投信賣超6,360張已連八日賣超
|
元太（8069）
|
2.74
|
法人賣超1,088張，股價跌破月線面臨回測季線
|
譜瑞-KY（4966）
|
2.61
|
投信賣超647張，股價再跌破900元關卡續創波段新低
|
高力（8996）
|
2.05
|
外資及自營商中止連買轉賣超702張，但股價仍守在五日線上
製表：證券新聞中心
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!