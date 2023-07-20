7月20日一分鐘強弱勢股

7月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

寒舍（2739）

9.94

觀光類股重獲資金買盤追價，連跌一個月後強勢反彈

廣運（6125）

9.93

產業營運前景看好，股價高檔區震盪多日後續創新高

晟銘電（3013）

9.83

伺服器機殼商機前景看好，股價帶量站上50元關卡

健鼎（3044）

9.79

外資再買超1,852張已連六日買超，股價爆量攻堅漲停

強生（4747）

9.77

外資單日買超1,112張，股價高檔盤整多日後攻堅漲停

台燿（6274）

9.72

AI商機題材看俏，外資及自營商買超4,393張

寶一（8222）

9.07

軍工股再見買盤追價轉強，七月來股價連續拉回首見反彈走勢

華孚（6235）

6.61

股價連跌多日及消息面傳出違約交割，但股價止跌逆勢上揚

原相（3227）

5.83

多檔IC設計股落後補漲，外資連五日買超1,181張

華紙（1905）

5.63

碳權概念股帶量轉強，外資買超3,229張

表：證券新聞中心

7月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

宜特（3289）

9.84

法人短線進出由買轉賣調節7,290張，股價創高後拉回整理

神達（3706）

8.41

外資連兩日賣超6,137張，股價跌破50元及五日線

佳世達（2352）

6.24

外資賣超4,846張已連六日賣超，近期股價創高後拉回修正

祥碩（5269）

4.83

法人連兩日賣超675張，股價持續千元關卡上下震盪

愛普*（6531）

3.48

法人賣超2,186張，股價跌破五日線將測300元關卡

聯電（2303）

2.95

法人連三日賣超8.69萬張，股價續創波段新低

宏碁（2353）

2.75

日前股價創高後拉回修正，投信賣超6,360張已連八日賣超

元太（8069）

2.74

法人賣超1,088張，股價跌破月線面臨回測季線

譜瑞-KY（4966）

2.61

投信賣超647張，股價再跌破900元關卡續創波段新低

高力（8996）

2.05

外資及自營商中止連買轉賣超702張，但股價仍守在五日線上

製表：證券新聞中心

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