AI概念股噴過頭？專家點名這3檔可望補漲

美國勞動部公布六月消費者物價指數(CPI)年增3%，優於市場預期的3.1%，創2021年四月以來新低，核心CPI為4.8%，同樣優於市場預期的5%，這跟團隊的預期一致，去年六月CPI為9.1%基期最高，今年六月壓到年增 3% ，可確定通膨明顯降溫。

加上勞動市場依舊表現強勁，失業率接近歷史低點，薪資也保持成長，美國經濟硬著陸的機率很低。此外，美國聯準會傳出，七月升息後有極大可能是最後一次升息，美元指數明顯回落，意味著資金更容易流向新興市場股市，賺更多資本利得，並且有機會賺到匯差。

當利率維持不動，暫時也不用預期美國降息，美國的銀行業穩住，債券市場回溫，靠借貸的科技新創產業喘口氣，美國那斯達克、費城半導體走勢維持強勁，都有利於台灣電子股表現。

AI概念股爆量噴過頭？

大盤成交量在7月13日、7月14日分別爆出4711億、4292億，已經接近前高17346點，如果指數過前高，無論是擺盪型的KD指標、趨勢型的MACD指標都將出現指標背離的過熱跡象，搭配融資餘額7月14日大增48億，是2023年以來單日最大量，顯然跟AI伺服器概念股、當沖比例衝高有絕對的關係。

7月17日超微首席執行長蘇姿丰訪台，為期五天，跟輝達創辦人黃仁勳一樣都是台南囝仔，卻在全世界颳起AI晶片旋風，市場預估繼「皮衣教主」黃仁勳之後，「半導體教母」將再次帶起AI狂潮。

從最近兩天市場出現緯創行事曆、各種AI概念股的打油詩，可見市場熱度集中到AI概念股，頗有當年航海王時代的熱潮，不同的是，這一波AI熱潮幾乎都是法人帶起來的天下，產業影響的範圍遠遠超過當時的航海王，散戶才剛剛進場，短線投資人要慎選個股。

誰還有空間繼續噴…

信驊(5274)：伺服器遠端管理IC，全球市佔高達七成，Google、亞馬遜、Meta、微軟、阿里巴巴等雲端大廠都是其重要客戶，部分法人認為因AI伺服器將排擠傳統伺服器預算，導致股價走勢偏弱，7月14日收盤2440元依舊穩居股王寶座。

緯穎(6669)：緯創轉投資的伺服器ODM廠，六月單月每股盈餘 6元，外資法人調升緯穎目標價到 2240元，預估AI伺服器將佔緯穎2024年營收的30% (現在僅有5%)，給25倍的PE。它是中東180億美元大型網路數據中心計畫的主要受惠者之一，中東國家目標在2031年成為AI領域的領導者，IDC預估2022到2023年間將有30%的年複合成長率。

川湖(2059)：伺服器導軌世界大廠，全球市佔超過30%，股東會後已經敲定在北美設廠，第一季產業最淡季毛利率高達58.29%，根據最新五月的自結EPS扣掉業外利息收入，推估單月毛利率已經來到64%，根據川湖在AI產品的寡佔地位，里歐推估當北美廠開始投產後，加上中東地區的伺服器大單，有機會搶食世界第一大廠Accuride市佔，奪下龍頭寶座！此外，高階廚具導軌新通路也是將來的發展重心之一，拭目以待。

市場短線資金熱度極高，從緯創、技嘉、廣達、勤誠、奇鋐、雙鴻，逐漸擴散到英業達、神達、廣運等中低價位的股票上，不過里歐要提醒大家，要從產品的營收佔比、毛利率、稅後淨利率、市佔率還有公司長線的發展規劃考量，而不是單單從股價漲跌來看公司的好壞，產品護城河與競爭力才是投資最應該要重視的關鍵。

就像信驊董事長林鴻明說過的話，不是看到潮流後，才跟著大家一起做，不能一直去追浪，而是提前準備好、先站上去，讓浪帶你走！與大家共勉之。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1195期 李春生）

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