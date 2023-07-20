外資8天狂掃這檔近17萬張 大賣聯電5萬張

台股盤面焦點AI概念股震盪劇烈，今天僅廣達一馬當先續創新高，緯創雖反彈但未收復5日線，台積電下午召開法說會，市場觀望，台股指數今天量縮小漲48.45點，收17,164.89點，成交量3,150億元，較昨天大減1,000多億元。

今天外資賣超53.59億元，投信賣超15.01億元，自營商買超14.36億元，合計3大法人賣超54.23億元。

外資今天大買航運族群，航空雙雄名列買超前2名，華航3.4萬張、長榮航2.9萬張；貨櫃航運的長榮敲進1.2萬張、陽明1.1萬張。

高股息ETF人氣王00878國泰永續高股息，外資今天再度加碼1.12萬張，累計連8天共買進16萬9,036張。0056元大高股息也加碼3,388張，同樣是連8買。

至於熱門的AI概念股，外資今天買進英業達7,933張、廣達5,915張，皆為連3買。

賣超第一名聯電 面臨年線保衛戰

外資賣超第一名為聯電5萬張，聯電除息後持續貼息，今天跌到46.1元創波段新低，面臨年線保衛戰。

法人表示，台股指數已來到歷史高檔區，投資人警覺性提高，目前盤面主流AI族群熱度尚在，仍有個股續創新高，但不少先前漲多個股近期出現回檔，須開始留意追高風險，預估大盤短期可能轉為高檔震盪走勢。

外資今天買超上市個股前10名為：華航(2610)34,127張、長榮航(2618)29,527張、開發金(2883)23,853張、新光金(2888)17,729張、宏碁(2353)14,878張、大亞(1609)14,693張、元大金(2885)14,357張、長榮(2603)12,167張、陽明(2609)11,228張、國泰永續高股息(00878)11,226張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)50,429張、中信金(2891)13,628張、復華富時不動產(00712)13,495張、永豐金(2890)11,965張、群創(3481)8,653張、三陽工業(2206)7,798張、兆豐金(2886)7,417張、光寶科(2301)7,004張、中鋼(2002)5,783張、欣興(3037)5,690張。

（旺得富理財網 王順泉）

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