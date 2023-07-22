充電樁與重電類股搶手 分析師曝買點

升息循環進入尾聲，美元指數持續走弱，資金將轉進新興市場。AI成為全球顯學，台灣的半導體相關產業鏈，是支持大企業發展AI的關鍵，輝達、超微表現舉足輕重。AI股輪動，從IP、伺服器、散熱到測試生生不息，看似震盪加劇，但高價IP股創意、世芯創高，預示了行情並未結束。而《理財周刊》1188期介紹的AI伺服器滑軌王川湖「出關」再創天價，那麼還沒「出關」的緯創，會不會複製川湖的模式，是AI族群關心的指標。

美股超級財報週，注意六檔科技股是否符合市場預期，而蘇姿丰來台AI股漲跌互見，想蹭半導體女王的丰采，似乎不如追兆元男那般蜂擁而上。不過，AI股擴散效應，讓有雙重題材的醫療AI股，趁著月底有亞洲生技展扶搖而上。

另外，生產AI高階晶片的台積電擴產，最需要的是電能，相關發電儲能概念股，近期受到部分個股官司利空壓回，但在台灣缺電危機解除前，仍是最搶手的趨勢股。

本週進入美台超級財報週，輝達(NVIDIA)等多家大型科技股將陸續公布財報，台積電(2330)則在20日週四舉行法說會，無獨有偶，超微(AMD)執行長蘇姿丰也將來台，也就是說，盤勢重點仍會聚焦在人工智能(AI)族群上，不過，檢視基本面的財報發布會是AI汰弱存強的關鍵，而基本面持續創高的電能股將是盤面另一突出焦點。

人工智能與電動車最夯 趨勢股看財報是否符合預期

美大型科技股輝達、特斯拉(Tesla)、亞馬遜(Amazon)、超微、蘋果(Apple)以及微軟(Microsoft)等將陸續發布財報，其結果將牽動台廠相關供應鏈個股盤勢變化，先從這幾家美科技股的走勢來看，輝達漲勢最凌厲從年初148美元漲至目前465美元、本益比234倍；其次是特斯拉從118美元漲至278美元，本益比僅76倍，AMD則從65美元漲至132美元，近日修正至116美元，本益比則高達472倍。

大家從前述數據看出端倪了嗎？人工智能(AI)與電動車儼然是未來趨勢，若趨勢在前，基本面跟上來在後，本益比的高低已經不是那麼重要了，也因此投資人專注在輝達、AMD以及特斯拉即將揭露的財報是否符合之前公布的目標或市場預期目標，反應在個股股價表現只會更亮麗，若超出預期那股價還會再漲一波。

反觀台股大盤指數從萬二漲至萬五，再從萬五僅花不到一個月時間漲至萬七，這二千點的漲幅就是來自AI題材，從台積電CoWos先進製程、零組件散熱、機殼，再到組裝伺服器廠無不聞AI即攻漲，現今進入法說財報週，就是檢驗基本面是否跟上來的時刻，也是市場無情的汰弱存強的關鍵。

台積電週四法說會，市場聚焦在上半年財報外，所有要問的問題全部集中在AI，包括先進製程產能是否支應需求，明年AI占資本支出比重等等，龍頭股本週開盤陷入整理，原先外資高喊的600元與700元目標價不見身影，顯然市場回歸基本面理性思考。

蘇姿丰抵台震動AI股 哪些還有補漲機會

不過，AMD蘇姿丰本週來台，電子組裝大廠和碩(4938)董事長童子賢是第一個表態，蘇姿丰將到廠固樁拜訪，且已安排集團相關部門與子公司進行雙向溝通，17、18兩日早盤股價應聲漲停，和碩1至6月累計營收5988億元，年減1.35%，法人表示，和碩取得蘋果iPhone 15 Plus與iPhone 15 Pro兩款新機組裝份額，車用產品也出貨持續增長，預期第三季開始業績有轉強態勢，是前波輝達創辦人黃仁勳來台AI狂潮下，未受關注的一檔個股，如今強勢表態，後市發展值得留意。

綜觀上述，AI族群依舊會是本週蘇姿丰來台再度掀起的波濤巨浪話題，尤其可能拜會的台廠與可能釋出的產業趨勢訊息，都將成為多頭點火的標的，當然個股基本面的好壞也將隨著財報揭露股價有所波動。

法人表示，台廠半導體晶圓代工仍受消費性電子銷售不佳影響，第二季整體營收仍季減5.3%，第三季有機會季增5%至10%；封測六月營收年減19.5%，第二季營收則季增3%，顯示庫存調整接近尾聲。而矽晶圓、IC設計以及記憶體等仍呈現季減情形，也就是說，半導體上半年財報只算好轉而無爆發性成長。其次，零組件廠與主機板PCB廠，同半導體晶圓代工廠相同，不過，輝達AI H100伺服器在八月開始陸續出貨，第三季就有機會見到業績爆發性成長的個股。

電能族群越來越重要 充電樁與重電類格外搶手

另外，隨著AI狂潮一路陪著攻漲則非具有基本面的電能族群莫屬，其中又以充電樁與重電類為主，理周投研部指出，電動車至2025年年複合成長率(CAGR)達42%，遠高於汽車整體市場3.9%，對於充電樁的需求年複合成長率達40%，這波趨勢不亞於AI，也因此台充電樁廠包括啟碁(6285)、台達電(2308)上半年累計營收年增分別達30.94%、12.1%，光寶科(2301)則因其他IT產品營收占比高，上半年累計營收年減15.13%。

重電類除因台電釋出5000億元強韌電網商機外，近日再有經濟部能源局規劃今年至明年導入高占比再生能源案，預估有高達760億元投入強韌電網市場，這也是造成重電族股價一波還比一波高的原因，上半年累計營收以大同(2371)年增最高達68.21%，其次是華城(1519)34.96%、中興電(1513)18.18%、士電(1503)8.49%、東元(1504)4.76%。

前述電能類股在財報公布獲利後，若再進一步高於市場預期，股價預期能再攻漲，且業績的增長能持續至下半年度，短中長線都有基本面護體，個股只要拉回都是買點。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1195期 陳春霖）

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