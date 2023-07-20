外資賣超53億 台股整理 大戶資金還在場內

外資賣超53億 三大法人7/20賣超台股54億元

外資等三大法人周四（7/20）合計賣超台股54.23億元。包括外資與陸資賣超53.59億元；投信法人賣超15.01億元；自營商自行買賣部分係賣超2.23億元，避險部分係買超16.59億元，合計單日買超14.36億元。

業內人士指出，台積電法說會後，國內外法人還在評估多、空風向，但從台積二度下修年度美元營收財測觀察，顯示終端景氣需求未如預期理想，而且AI應用端的訂單還未大量出爐，顯示基本面似稍偏空；不過，市場評估，公司預期Q3仍將較第二季成長，終端庫存去化的健康水平雖延後，唯只要不再惡化，2024年需求復甦趨勢仍審慎樂觀。

另方面，金融與傳產之航運、造紙及觀光餐飲等前波整理已久的族群，短線逐漸轉強，顯示在政策面不偏空，全球通膨逐漸降溫與疫後消費出籠可期下，國家隊與內資法人並未過分看淡後市，但短期在萬七附近橫向整理時間將拉長。

（工商時報 數位編輯）

盤後解析》短多追捧AI、傳產題材股 台積電法說攸關台股下一步

台股開低後震盪走高，全場靜待台積電(2330)即將登場的法說，資金轉向碳權相關造紙股、航空族群以及有暑期旺季題材的觀光各股，終場台股收漲48.45點、報在17164.89點、成交量為3150.76億元。現階段大盤跌破5日均線，但仍處高檔震盪，短期預計仍可維持多頭格局，但單日漲跌幅將可能較為劇烈。

權值股今全場靜待台積電(2330)即將登場的法說，整體表現綁手綁腳，台積電(2330)整場走勢震盪，終場收跌0.34%、報在579元；聯電(2303)開低走低，終場收跌2.95%、報在46.1元；鴻海(2317)、聯發科(2454)亦同步壓回修正。

AMD總裁蘇姿丰訪台，為AI概念作出最有利站台，今AI族群輪動明顯，廣達(2382)開高走高，一度勁揚約6%，股價再寫歷史新高，關禁閉中的緯創(3231)漲幅也達5%，力守10日均線，緯穎(6669)同樣大漲逾5%。

另外，小金雞緯軟(4953)日前增資發行486張新股，現增承銷價92元，18日為申購最後一日，今日公開抽籤慶功，爆量攻上漲停138.5元；技嘉(2376)漲幅也逾2%。現階段AI族群熱度尚在，依舊有個股持續創下新高，但因為先前漲多個股近期已有出現回檔，須開始留意追高之風險。

在場靜待台積電法說會的同時，市場今資金轉向航空、造紙以及觀光等題材族群。航運股中以航空股表現搶眼，贏暑期旺季商機，華航(2610)大漲逾5%，且轉投資台灣虎航(6757)6月營收創單月營收新高，台灣虎航預預估最快將於8月在創新板掛牌上市。長榮(2618)亦受旺季題材帶動，漲幅逾4%，亞航(2630)更是直接攻上漲停49.2元。

台灣碳權交易所將於8月7日於高雄揭牌並正式營運，帶動具有碳權題材造紙股今行情點火，華紙(1905)上演秒填息，與永豐餘(1907)均大漲逾5%，士紙(1903)、正隆(1904)漲幅也在2%~2.5%區堅強勢震盪。

分析師表示，目前台股盤面主流類股雖已漲多，但短期仍可能為市場追捧焦點，依舊為資金聚集處，若出現回檔可逢低買進、以短打操作為主，預計大盤短期可能轉為高檔震盪之走勢，單日漲跌幅將可能較為劇烈。

（時報資訊 王逸芯）

AI人氣不退、航運觀光助陣 台股收漲48點

台股開低後震盪走高，AI概念股輪動維繫人氣，傳產航運、觀光、造紙與金融族群等助陣，儘管因買盤觀望下午台積電法人說明會內容，致台積尾盤稍翻黑，但台股加權股價指數收盤仍上漲48.45點，漲幅0.28%，以17164.89點作收，成交值3150.76億元，較前一個交易日驟減逾1100億元。。

周四大盤的主角輪到航運、觀光擔綱，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海表現不俗，觀光類股更終結近期回檔走勢，由寒舍率先亮燈漲停，帶領類股指數強漲3.43%居冠。

AI概念股雖因部分個股遭分盤處置走勢分歧，指標股緯創、廣達、技嘉、建準等仍有強漲演出，其中建準漲停板，廣達尾盤也收在最高點211元，顯示大戶資金還在場內。

分析師表示，台股穩在17100點之上，多頭氣勢尚未停歇，不過今天量能有萎縮跡象，近期宜有補量動作，價量結構會更為健康。

(中央社)