追不到緯創追緯軟 叡揚等4檔資服股亮紅燈

緯創小金雞抽中沒？資服族群也抱碳權、4檔亮紅燈

台股今日在AI二軍遭空襲下，資金竄逃觀光、造紙、航運等傳產股，資服股具AI、碳權等題材重獲多頭點火，包括叡揚（6752）、緯軟（4953）、東捷資訊（6697）、倍力（6874）高掛漲停，系微（6231）、智聯服務（6751）、虎門科技（6791）、邁達特（6112）、凌群（2453）等跟進強彈，推升上櫃資服類指大漲逾3％，整體表現強悍。

資服廠上半年業績傳捷報，包括虎門科技（6791）、緯軟（4953）、凌群（2453）、勤崴（6516）、零壹（3029）、三竹（8284）、叡揚（6752）、智聯（6751）、宏碁資訊（6811）、大塚（3570）等營收創同期高，在去年基期已高的情況下，敦陽、勤崴、零壹、中菲、大塚、叡揚等成長幅度仍高達兩位數字。

追不上AI飆股大哥緯創（3231）的投資人紛轉抱小金雞緯軟（4953），日前增資發行486張新股，現增承銷價92元，18日為申購最後一日，今日公開抽籤慶功，拉抱噴量攻漲停138.5元，抽中爽抱4.65萬元。

擁抱AI及碳權題材的資訊軟體廠商叡揚（6752）第二季及上半年均繳出營收歷史同期新高佳績，在碳盤查平台上線及協助企業導入AI等業務帶動下，法人預期下半年營收有機會再創新高，激勵盤初火速攻頂，重登月線之上，帶動系統整合商東捷資訊（6697）、倍力（6874）也跟著迎接8月7日開張碳權交易所題材，今日雙雙亮燈漲停。

分析師表示，台灣碳權交易所將在8月上路，明年也將收取碳費，但低碳轉型之路面臨考驗，尤其是「綠色通膨」成為最大挑戰，相關概念股近期重燃攻勢，成市場關注的重點，資服族群還坐擁雲端、資安及AI相關題材，經過整理過後可望重新再出發。

（時報資訊 龍彩霖）

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