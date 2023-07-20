生技股王保瑞再創高 幕後功臣是「他」

生技股王保瑞股價衝上960元創高 外資大買扮功臣

生技股股王保瑞（6472）股價不斷締造歷史新高，繼昨（19）日漲停衝上887元之後，今天早盤震盪攻堅，至午盤近12點時，最高攻上960元大漲逾8％，蓄勢揮軍千元，成下一檔「新科準千金」；外資近一個月買超近3,900張扮最大功臣。

翻開台股股價歷史，到目前為止，台股累計有二、三十檔曾飆上千元，今天因祥碩跌破千元，目前只有信驊、大立光、世芯-KY及力旺達2,000元以上，加上緯穎、旭隼及創意都在1,800～1,900元之間，共七檔千金股，台股高價股也漸出現價格差距拉大。

接下來就是900元俱樂部有祥碩、亞德客-KY、M31、川湖以及今天剛晉升為900元俱樂部的保瑞，共5檔，譜瑞-KY今天股價跌破900元，掉到800元俱樂部。

保瑞今天股價不但攻上900元，且最高來到960元，與千元只有40元的差距，外資近日連買扮攻堅，據統計，6月20日外資持股9,187張，持股比率11.84％，但到昨天持股已攀升至13,080張，持股比率飆高至16.85％，等於近一個月增加3,893張持股，成保瑞股價創高最大功臣；此外，投信也從昨天開始回補，買超116張。

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