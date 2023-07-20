特斯拉財報1喜1憂 東陽等概念股緩步向前

特斯拉財報1好1壞 台股後援隊憂喜參半

特斯拉最新財報出爐，第二季營收年增47％至249.3億美元，再創歷史新高，每股盈餘91美分優於市場，但受到降價影響，毛利率從上季自19％下滑至18.1％，遠低於一年前的26％；整體毛利率為18.2％，是16個月來最低。特斯拉盤後股價重挫5％，使得今日台灣概念股表現漲跌互見。東陽（1319）、美琪瑪（4721）、胡連（6279）、乙盛-KY（5243）小碎步走高。營收創高突顯未來充電需求持續增溫，充電棒板塊較有可為，華城（1519）攻高3％回到200元，信邦（3023）上漲2％強勢穩於340元；健和興（3003）、飛宏（2457）步伐穩健守在盤上，中興電（1513）利空未除，仍苦吞跌停板。

獎勵措施和折扣帶動下，特斯拉先前公布第2季交車46萬6140輛，而且生產47萬9700輛電動車，高於市場預期。馬斯克表示，讓利獲得銷量是「合理的」，未來若經濟環境惡化，特斯拉不排除再進一步降價。

特斯拉產銷持續成長，為下游充電市場注入活水，看好特斯拉即將外放的充電樁商機，台達電赴美國德州建廠正在如火如荼進行中，另為因應特斯拉墨西哥超級工廠規劃，乙盛-KY也已宣布擬啟動墨西哥廠擴廠計畫，大啖特斯拉電動商機，搶食特斯拉電動車大餅，各廠可謂是各顯身手。

台股昨日攻高未守，反而拉回百點，市場警戒情緒濃厚，今日即使站上17100關卡，但尚未收復5日線，台股高檔中投資人偏觀望，看多做少下，題材股難伸拳腳，特別是AI熱度漸退電子股人氣減弱，台灣碳權交易所即將開張，資金先行卡位，盤中改由造紙股接棒領隊。

（時報資訊 張嘉倚）

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