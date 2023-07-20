台股早盤高檔震盪 泰碩、建準、台燿領漲

權王台積電（2330）法說登場，台股20日早盤開高至17,143點，盤中一度翻黑跌破17,100點整數大關，呈現高檔震盪，強勢股部分，包括泰碩（3338）、建準（2421）、台燿（6274）等在多方資金簇擁之下同步亮燈，扮演領漲指標。

關注美股19日走勢，收盤S＆P500上漲10.74點，上漲幅度0.24％，收在4,565.72 點；道瓊指數上漲109.28點，上漲幅度0.31％，收在35,061.21點；那斯達克上漲4.38點，上漲幅度0.03％，收在14,358.02點；費半指數下跌40.70點，跌幅1.06％，收在3,801.66點。

美國聯準會將於下周召開7月FOMC會議，根據《路透》調查，106名分析師全數認為聯準會將升息1碼，但僅有19位分析師預期聯準會在7月升息後還會再度升息。

第一金投顧分析，美股四大指數於周三呈現漲跌互見，其中費半連日漲多呈小幅回檔，目前仍為多頭市場不變，台股若有回檔則可留意逢低介入強勢股、趨勢股的投資機會，尤其是營收及獲利仍有機會持續上修的AI概念股，在明年AI伺服器將有大幅成長的情況下，相關電子下游族群基本面都有明顯成長的機會，加上AMD CEO來台，有望持續炒熱AI。

至於消費性產品，目前終端消費性電子需求不如預期，手機、TV、PC 在第三季可能將旺季不旺，但股價大多位階也在低檔，因此若AI資金暫歇，則有機會迎來跌深補漲的可能，例如將在下半年有新機發表的蘋果供應鏈。傳產方面，月底有生技展，可提前佈局相關績優生技公司，且近日資金也有往生技的跡象。

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