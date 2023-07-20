英業達神達也被「關禁閉」專家曝AI股後市

證交所日前才將緯創打入處置股票，預計下周五（7/28）出關，現在連AI二軍也被盯上，英業達、神達今（20）日起分盤交易，讓網友們大喊「被關廁所就是賣」，專家則分析，漲多是股價轉弱修正的主因，但考量AI股近來籌碼紊亂，建議空手者靜待時機，等緯創出關，觀察當天走勢表現，或有機會發動第2波漲勢。

AI一哥緯創日前因近60個營業日漲幅達209.75%，至27日止的共10個營業日列入處置，期間改採人工撮合，每5分鐘一次；單筆買賣逾10張或單日累積30張，需先付全部價金與圈存；信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。

無獨有偶，英業達、神達在連2天遭列注意股票後，證交所昨（19）日正式宣布將其打入處置股票，直到8/2共10個交易日，同樣改為5分鐘分盤交易，且須預收款券。

由於緯創股價在列入處置後高檔盤整，引發網友驚呼，擔心AI股漲勢嘎然而止，但專家分析，緯創是因股價漲多削弱追價意願，另外00900等大型ETF調節也是關鍵，跟「關禁閉」的關聯度其實不大。

老手認為，股價短線過熱後，有機會休息盤整是好事，不排除緯創月底出關後，可能變得更大尾，但提醒一旦個股出現長黑K棒或是跌破5日線，就是短線轉弱訊號。

摩爾投顧分析師江國中則提醒， AI股大漲後，威盛、緯創、金像電、廣達等短線漲幅很大，技術面乖離嚴重，加上融資餘額水位暴增，雖長多趨勢未變，但籌碼凌亂下，一定會大震盪，建議空手的投資人勿追，先待股價修正、籌碼換手後再進場。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧

（旺得富理財網 李宗莉）

延伸閱讀

微軟AI收月費 緯穎、廣達等台供應鏈吃香

英業達買69元一抱就吞黑K 老手曝賣出時機

伺服器需求帶旺 英業達、神達6月賺贏Q1