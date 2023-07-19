利多一波波！14檔生技股法人提錢趕回來

生技股股價處在相對低基期，配合多重利多題材，法人強勢回頭加碼，助攻生技股19日大漲不墜，即使台股加權指數重挫111點，上市、上櫃生技股仍各以大漲1.9％、3.75％作收，11檔收漲停，生技股股王保瑞（6472）股價更以887元漲停作收，再創歷史新高。

生技股挾美股生技指數（NBI）7月10日領先落底反彈，美股及歐洲醫療股同步領漲，尤其挾著AI指標股輝達（Nvidia）入股科技生物商Recursion，帶動AI智慧醫療概念股上周領漲；接下來亞洲生技大會27日登場，在股價低基期加持下，獲三大法人回頭猛敲。

AI熱潮從電子科技股燒到醫材股，受到輝達投資5,000萬美元，入股科技生物商Recursion，希望能加速旗下AI藥物探索模型的發展，美股近來走勢強勁，從7月10日拉出一根大紅棒後，近日一路攻堅，帶動近日AI智慧醫療概念股大漲。

同時，歐股18日也傳出製藥商諾華（Novartis）報告第二季銷售額超出預期，並上調全年盈利目標、阿斯特捷利康（AZ）與賽諾菲（Sanofi）共同研發的抗體療法，已獲美國FDA核准等利多消息，激勵醫療股大幅走強。

生技股集國內外諸多利多，激勵法人回頭加碼，18日收盤，有11檔攻上漲停，篩選股價收漲，且三大法人回頭加碼或者連買股有晟德、長佳智能、北極星藥業-KY、藥華藥、盛弘、台耀、永昕、保瑞、中裕、高端疫苗、聯合、健喬、佰研、美時等。

晟德19日股價漲停收65.2元，成交量日增達3.9倍，三大法人回頭大買超6,193張；長佳智能連日大漲後，18日休息跌6.8％，19日量縮85％再飆漲停，法人連五日買超3,434張；保瑞1日股價漲停衝上887元，法人連2日買超1,834張，股價已是生技股股后大樹406.4元的2倍以上。

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