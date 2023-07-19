微軟AI收月費 緯穎、廣達等台供應鏈吃香

全球軟體巨擘微軟在合作夥伴大會上宣布，企業人工智慧（AI）軟體工具將向每個企業用戶按月收取30美元服務費，敲響大企業成功將AI商機於客戶端「變現」的第一炮，台系三大供應鏈緯穎（6669）、廣達（2382）、英業達（2356）最吃香。

當市場都以輝達、超微（AMD）馬首是瞻，微軟異軍突起，近期股價不但穩步上攻，18日更大漲3.98％、收359.49美元，刷新紀錄，今年以來股價漲幅超過50％，市值上看2.67兆美元。

法人判斷，受惠微軟將AI商機變現、股價創高，真正受惠股可望重振旗鼓。其中，富邦投顧給予廣達目標價高達270元，空降大型研究機構第一位；金控旗下投顧最新則給予英業達77元股價預期，居法人最高。

金控旗下投顧研究機構指出，AI伺服器出貨量將受惠於產能提升而大幅成長，推測2023年各大雲端服務供應商（CSP）的GPU伺服器需求，分別為：微軟4.5萬台、Google約3萬台、亞馬遜2萬台、Meta為2萬台、Coreweave為1.2萬台，明年各CSP的AI伺服器需求將呈倍數成長。

英業達為美系CSP業者、伺服器品牌廠的主要主板供應商，法人指出，英業達在微軟的主板出貨分額高於一半，為全球AI伺服器主板重要供應商。AI伺服器主板因設計難度高、其他零組件增加，單位售價較傳統伺服器高出至少1倍，且毛利率大幅優於公司平均，有助英業達產品組合轉佳，預估英業達2023、2024年AI伺服器營收為450億元與805億元，營收占比8％、13％。

富邦投顧科技產業分析師廖顯毅獨樹一格，不僅把廣達推測合理股價升為市場最高的270元，更提醒市場，不能錯過廣達大啖自駕車商機的爆發力。

他指出，根據每一等級自動駕駛汽車內含價值與滲透率預測，估計自駕車市場規模將從2022年的570億美元，增長到2030年的3,240億美元，台系ODM廠在自動駕駛主機板具有優勢，廣達更是美系、歐系車廠最大的自駕主機板供應商，相關營收將從2023年的660億元，一路衝高至2025年的2,670億元，營收占比高達17％。

凱基投顧指出，隨新專案啟動，廣達下半年伺服器營收將強勁成長，預估廣達2023年伺服器營收3,550億元，2024年因AI伺服器貢獻提升，單位售價為一般機櫃伺服器之3倍以上，2024年進一步提高至5,000億元，營收比重為35％～40％。

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