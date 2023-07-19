張錫：兩意外相抵 台股Q4再攻

台股連兩日下跌逾200點，引發市場緊張。國泰投信董事長張錫19日指出，今年大環境出現兩個意外因素，一是大陸景氣比預期差，二是AI迅速崛起接棒，兩因素相抵下，讓台股在「萬七」附近拉鋸，他認為漲多回檔是合理現象，景氣不佳但人氣仍在，台股以盤代跌是好事，待明年景氣回溫、清庫存能見度高時，台股可望上攻17,800點，甚至挑戰萬八關卡。

張錫今年初就預測台股「坐萬七望萬八」，目前仍維持此看法。儘管台股短線漲多爆量整理，另除息蒸發數百點指數，近期可能進入以盤代跌格局，加上現基本面不好，大盤缺乏上漲理由，預估盤整期會拉長。但就長線來看，明年景氣可望好轉，加上AI需求實際爆發，以及PC、手機需求將明顯成長，台股第四季可望領先反應再上攻。

張錫分析，今年來兩大意外因素相互抵銷，讓台股陷入盤整。一是年初原本預期大陸解封後各項消費需求可回溫，帶動景氣回升，但目前看來大陸景氣比預期差，失業率攀高，零售銷售、出口及房地產都失去成長動能，近期許多投資機構都下修今年大陸的經濟成長預估。

二是AI出線接棒。張錫認為，AI今年爆夯是年初時未預料到的，且今年還只是反應題材面，預估明年才會真正大爆發，他看好AI產業對台灣供應鏈的帶動會比電動車更大，長線趨勢看好，對台股來說，也將形成「長線保護短線」，但AI類股齊漲太快，接下來要開始慎選個股，要仔細觀察個股基本面、一一檢視財報。

張錫點出目前台股風險一是價值風險，畢竟股票漲多就是風險；二是籌碼零亂；三是今年基本面差、庫存調整期比預期久。但他預估到第四季，對明年景氣、庫存出清狀況能見度更高後，台股就可望再上攻。

國泰投信強調，工研院預估全球AI半導體市場2021至2026年年複合成長率（CAGR）19.9％，優於全球半導體市場的5.8％。預計2026年AI半導體市場將超過860億美元，占半導體市場比重約11％，台灣相關供應鏈將長遠受惠，如伺服器、特殊應用IC（ASIC）、散熱元件與PCB等產業，預期AI將推升科技股獲利重返成長軌道。展望後市，隨庫存調整近尾聲，加上第三季電子股旺季來臨，有助台股第四季走勢。