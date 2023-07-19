艾司摩爾報喜 供應鏈「這5檔」出運了

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）19日公布第二財報優異並調高全年淨銷售預測，預期2023年營收預期將比去年增長30％以上。ASML台廠供應鏈中，家登、帆宣、公準上半年營收較去年成長1至3成，市場看好ASML全年營收成長帶動，台廠供應鏈可望同步推升，也為今日台積法說給了好兆頭。

ASML為台積電半導體設備主要供應商，財報公布後歐股開盤股價上漲約1％，惟19日美股開盤呈現下跌，顯示市場對前景仍顯保守。

艾司摩爾第二季淨利年增38％至19.4億歐元（約21.8億美元），略低首季19.6億歐元，但高於市場預估18.2億歐元。淨銷售年增27％至69億歐元，貼近公司預測65億到70億歐元區間頂端。毛利率從50.6％上升至51.3％，高於預測50％。主要來自深紫外光（DUV）光刻機營收增長帶動。

同時，ASML看好DUV設備營收強勁成長，預測淨銷售第三季在65億至70億歐元，全年可望成長30％，高於原先預測25％。

雖然ASML被捲入中美科技戰，跟隨美國對中國出口管制以削弱中國生產先進晶片能力，但執行長溫彼得（Peter Wennink）強調，管制不會對公司今年甚至更長期的財務造成重大影響，不過正觀察美國是否針對中國做出進一步科技出口管制。

ASML供應鏈以家登、帆宣、公準三家最受市場關注。家登是極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商，近幾年半導體廠積極導入極紫外光機台生產，家登相關光罩盒出貨持續成長，上半年營收24.18億元、年增15.65％，法人認為，在AI、車用等應用增加，晶圓代工大客戶5奈米、3奈米稼動率逐步提升，預期將帶動EUV Pod出貨動能，下半年表現將優於上半年。

帆宣是ASML極紫外光（EUV）機台次系統模組代工廠，過去幾年在台積電、三星及英特爾積極擴大投資先進製程力道，帶動極紫外光機台需求強勁，帆宣同步受惠，上半年營收達275.08億元、年增28％，目前在手訂單維持逾600億元高檔水準，今年營收可望維持小幅成長再創新高。

公準是金屬精密加工製造商，主要產品應用涵蓋半導體、顯示器、航太相關領域，但以半導體為主，大客戶包括應材、ASML，上半年營收8.1億元、年增10.24％，該兩大客戶今年來財報皆繳出優於預期的表現，市場看好公準今年營運仍可望維持成長。

此外，翔名、意德士同樣也是ASML供應鏈，但今年上半年累計營收均較去年同期下滑，但中長期營運同樣正向。

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