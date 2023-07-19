中興電宏碁慘跌 AI有壓 生技紅了 29檔聚光

台股今（19日）收盤報17,116.44點，跌111.47點，跌幅0.65％，成交量4,271.76億元。輝達股價改寫歷史新高，帶動台股AI族群開盤走高，不過10點後賣壓湧現多檔翻黑作收，指標股緯創挫逾3％，廣達則失守200元大關，技嘉也同步下跌14元，宏碁則打入跌停板，加上權值股走勢疲軟下，指數開高走低回測17,100關卡。

高價股當中，世芯-KY表現最搶眼，盤中一度衝漲停創下歷史新高，帶動川湖同步亮紅燈，創意則走高3%。而中興電因陷入雲豹甲車弊案，股價一開盤就打入跌停板。此外，欣興昨站上200元後今持續維持強勢，終場小漲3元作收，但南電、景碩則回跌，PCB族群走勢分歧。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計研揚、華安、佰研、撼訊等29檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，生技類股表現亮眼，上漲1.9％，電腦類股表現疲軟，重挫2.75％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有10檔7.85％以上漲幅，其中8檔觸及漲停為睿生光電（6861）、川湖（2059）、華安（6657）、研揚（6579）、通嘉（3588）、楠梓電（2316）、輔信（2405）、晉弘（6796）。

今日上市有10檔股票8.79％以上跌幅，其中7檔觸及跌停為樂事綠能（1529）、中興電（1513）、宏碁（2353）、佳必琪（6197）、迎廣（6117）、時碩工業（4566）、順德（2351）。

上市成交量前10名個股依序為英業達（2356）、神達（3706）、仁寶（2324）、長榮航（2618）、宏碁（2353）、金寶（2312）、欣興（3037）、華航（2610）、元大高股息（0056）、廣達（2382）。

台股上櫃股23檔9.64％以上漲幅，其中21檔觸及漲停為佰研（3205）、創源（4160）、鈺緯（4153）、創威（6530）、禾昌（6158）、宜特（3289）、晟德（4123）、建榮（5340）、上揚（6222）、保瑞（6472）、前鼎（4908）、世紀（5314）、長佳智能（6841）、宏碁資訊（6811）、李洲（3066）、撼訊（6150）、醫揚（6569）、奈米醫材（6612）、能率網通（8071）、聰泰（5474）、明達醫（6527）。

今日上櫃有10檔股票6％以上跌幅，其中3檔觸及跌停為百德（4563）、業強（6124）、樂威科-KY（4154），其他依序為豪勉（6218）、地心引力（3629）、亞矽（6113）、精剛（1584）、辣椒（4946）、神盾（6462）、台灣銘板（6593）。

上櫃成交量前10名個股依序為晟德（4123）、上詮（3363）、廣明（6188）、僑威（3078）、台燿（6274）、力致（3483）、榮剛（5009）、欣銓（3264）、先進光（3362）、協易機（4533）。

延伸閱讀

7/19盤中熱門焦點股

廣達、緯創還有空間？外資天花板價出爐

爆量震盪！法人盯5變數 台股何時反攻？

伺服器需求帶旺 英業達、神達6月賺贏Q1