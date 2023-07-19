遭空軍狙擊！金仁寶倒一片 康舒逆勢抗跌

仁寶怎麼了？金仁寶大悶鍋

近期火熱的AI族群隨著超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台後呈現驚滔駭浪，部分概念股遭高檔調節，以仁寶（2324）為首的金仁寶集團昨日成為三大法人狙擊標的，包括仁寶（2324）、金寶（2312）、康舒（6282）就砍近9萬張，集團個股今成空方箭靶，仁寶（2324）一度摜跌停，金寶（2312）重摔8％，智易（3596）、安勤（2479）、鋐寶科技（6674）、博智（8155）、凱碩（8059）一片綠，僅康舒（6282）、泰金寶-DR（9105）相對抗跌。

仁寶總經理翁宗斌曾放話「沒看到股價40元不會退休！」，17日隨著蘇姿丰來台旋風搭上AI快車直攻漲停，18日爆大量衝高36.9元後股民紛跳車，連3大法人也出手大砍5.3萬張，今日空軍趁機轟炸直墜跌停，引起股民熱議。

仁寶切入AI領域，旗下推出的超音波手持裝置，讓醫師可以到任何一個場域去診斷。而分析師研判，仁寶（2324）第二根漲停後打開，偏向落後補漲，美系外資認為仁寶是伺服器領域的新進者，還沒向大咖供貨、但有向戴爾供應通用運算伺服器，並非AI伺服器，也有產業調查，鴻海是戴爾的供應商，仁寶股價可能因「錯誤因素」修正。

仁寶（2324）昨日宣布，和子公司鵬寶科技參加康舒（6282）現金增資，總計不超過5.9億元，旗下康舒（6282）為收購ABB電源事業，將資本額預計將由70億元提高至150億元，辦理現金增資參與發行海外存託憑證案，將以每股38.8元發行普通股新股2億股，昨遭三大法人賣超1.1萬張，今日開高走平，力撐五日線。

分析師表示，AMD執行長蘇姿丰來台，AI族群短線本就有利多出盡的風險，市場明顯有過熱現象，大盤過前波高點後順勢修正，也算在意料之內，盛極終遇衰，此起接彼落，在股市位階偏高之際，儘量以技術面底部剛成形的績優股為選股方向。

（時報資訊 龍彩霖）

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