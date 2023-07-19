AI醫療＋生技展助攻 生技類股漲幅居冠

AI應用延燒到醫療科技，加上生技展下週開跑，生技股今天在指標保瑞亮燈漲停下，帶動類股群起齊攻，AI醫療概念股更是資金追捧標的，包括長佳智能等多檔漲停，類股漲幅居冠。

台股今天依舊是AI概念股主導盤面，受到晶片大廠輝達（Nvidia）入股AI生技公司Recursion鼓舞，資金轉向AI醫療族群，長佳智能、醫揚、聰泰、明達醫、睿生光電、智聯服務、晉弘等盤中均強攻至漲停價；興櫃的宏碁智醫則飆漲逾4成，股價早盤最高來到264元。

其他生技族群也有不錯表現，晟德、佰研、東生華、科妍、明基醫、永昕、和康生、國光生、台耀、藥華藥等漲幅都在5%以上。

生技類股今天吸納市場資金，呈現價量齊揚走勢，上市生技類股指數上漲逾2.5%，上櫃生技類股漲幅更超過4%，均是今天盤中漲幅冠軍。

為將AI應用結合台灣醫療優勢，國內科技業包括緯創、廣達、華碩、佳世達、宏碁、英華達等早有布局，預計今年底即將登場的台灣醫療科技展上，都將展出最新人工智慧醫療解決方案。

看中台灣AI運算力及醫療能量，國際大廠英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）也擴大投入參展，拓展台供應鏈合作，並積極物色AI醫療創新團隊合作。年底預計將可看到創新AI醫療晶片、AI賦能的高效診斷軟體，以及Chat GPT的最新醫療應用。

醫揚已開發出多項AI醫療產品，包含AI輔助手術、AI影像新客戶等，並獲得歐美等國際醫療業者採用，預估AI醫療設備營收占比今年有機會攀升至1成。

晉弘視網膜AI輔助診斷軟體為全球第一可同時提供眼底微血管瘤、出血、軟滲出、硬滲出等視網膜病變分類、分期及病徵位置的AI軟體，日前宣布與丸紅集團負責數位醫療保健事業下屬Clairvo Technologies簽訂獨家銷售協議，成功進軍日本市場。

醫療大數據與AI醫療廠長佳智能已於美國取得6項AI醫材許可，其AI醫材產品開發速度領先，預計下半年業績及取證將加速。看好全球醫療AI市場快速增長，也將持續擴增海外據點，推動營運動能加溫。