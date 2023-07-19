7/19上市、櫃企業營運快報

今（7/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.遠傳電信進駐台中軟體園區的「5G AIoT體驗基地」，攜手鼎新電腦打造完整5G專網智慧製造垂直場域，共同邁向工業4.0，透過OT（Operational Technology，營運技術）串聯ICT（Information and Communication Technology，資通訊科技）的深厚實力，深耕中臺灣智慧製造，共同壯大5G生態圈。

2.包材設備大廠旭源巴西及印尼兩海外工廠收縮膜表現不如預期，但中元節將屆，台灣食品飲料廠提前備貨，7月營運可望與6月相當。旭源表示，今年不再衝營收，營運以獲利為目標，期望下半年可轉虧為盈，彌補第一季虧損。

3.王品集團旗下平價鍋物品牌「12MINI快煮鍋」歡慶永和永利店7/21開幕，開幕首5日到店消費享王品瘋美食點數加倍贈，最高現賺6％點數回饋。此外，人氣鍋物綠咖哩鍋重磅回歸，泰式打拋豬肉飯、麻辣鴨血豆腐同步開賣，還可加點金桔檸檬冰沙消暑氣，喚醒鐵粉們今夏味蕾。

「石二鍋」年度力作汕頭沙茶鍋，推出後佳評如潮，升級價只要30元，就能享用香醇濃厚湯底。

4.暑假旺季到來，遊戲公司橘子（6180）宣布，2023年第三季舉辦嘉年華活動，首度進駐「2023漫畫博覽會」。將以 beanfun！平台為主要IP內容平台，集結遊戲、漫畫、小說、影視娛樂等產品。

5.光學鏡頭廠先進光(3362)自結5月稅後盈餘為2773萬元，累計前5月每股盈餘為0.47元。

6.連接器廠禾昌(6158)上半年財報出爐，其中第2季營業淨利及稅後盈餘分別為3106萬元及5979萬元，順利擺脫第1季虧損，上半年每股盈餘為0.9元。

7.高階骨科醫材廠博晟生醫(6733)舒效切(自體脂肪前驅細胞收集器)榮獲傑出生技產業獎。博晟指出，舒效切將在今年進行通路佈建，目標明年能貢獻營收。

8.媒體報導，鴻海集團(2317)子公司工業富聯（FII）將在印度南部卡納塔卡省投資880億盧比（約新台幣332億元）設廠，生產蘋果iPhone手機所需零組件，省政府將提供100英畝土地做為設廠之用。

對此，鴻海代子公司富士康工業互聯說明，未簽訂在印度投資設廠的相關協定，也未承諾任何投資之金額，網路平臺傳聞純屬不實報導。目前公司不存在應披露而未披露的重大資訊。

9.錸德(2349)集團餐飲佈局再下一城，與燒肉職人團隊打造全新頂級火鍋「金月 日本鍋料理擔當」，進軍台灣高級火鍋市場，截至2023年6月，錸德集團含轉投資已經擁有33家餐廳，期望今年在海內外新的餐飲計畫投入，餐飲營收能挑戰4億元大關，較2017年成長8倍。