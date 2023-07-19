AI過熱 專家曝金控等6族群谷底轉機可期

AI概念股狂飆，連「名義上」沾邊，實則和AI無關的個股也漲不停，分析師警告，目前AI股已出現2大過熱跡象，2年前航運股血淋淋的教訓還歷歷在目，見好就收，千萬不要欲罷不能；分析師建議，AI持續炒作的同時，美國民眾消費力有復甦跡象，隨零售、通路商於感恩節、聖誕節庫存回補，抓準時機切入6大族群，報酬率有望勝過AI股。

ETtoday分享萬寶投顧總監、「蔡爸教投資_蔡明彰」對近期AI股狂熱的觀點。蔡明彰指出，AI股現在已出現二大過熱跡象，第一，凡半導體以外的任何類股成交比重一旦超過30%，就是過熱警訊，2021年6月貨櫃3雄領軍下，航運股成交佔比超過30%，7月反轉，股價先行下跌，年底運價開始反映；同時，航運、AI成交佔比逾3成，當沖是主要原因，但當沖的天敵是被處置，一旦加重處置到20分鐘撮合一次，對人氣股就是宣告玩完。

第二，不論有沒有跟AI沾邊，股價都是「驚驚漲」；目前和AI鏈沾邊和不沾邊的共有3檔，英業達AI伺服器比重僅佔營收5%，相較技嘉、廣達，物不美但價廉；威盛連4支漲停，子公司ASIC出貨公司6月出貨月增46%但不確定與AI有關；最誇張的是，遠雄港出租自貿園區廠房給輝達也沾上了AI，7月13日跳空漲停；蔡明彰再次以航運時期中再保為例提醒，2年前航運股大漲，中再保僅因轉投資陽明2萬張，就被納入航運股，股價從20元被炒到40元。

蔡明彰警告，當前AI概念股包山包海，可謂是鍊金術捷徑，但之後簡式財報就會被打回原形，再火熱的題材，如果最終不能轉換成業績，股價終將曇花一現，他勸投資人，見好就收，千萬別欲罷不能。

AI狂熱之下，資金會怎麼走，蔡明彰預期，一路資金將持續投機炒作，將AI炒作成泡沫，另一路資金將往下波主流轉進；他指出，目前道瓊運輸指數大漲16%，暗示通膨趨緩民眾有開始增加消費的跡象，尤其，美國CPI降至3%，顯示民眾購買力持續轉強。

最後，蔡明彰建議，隨著民眾消費力回升，美國零售和通路商將在下半年於感恩節和聖誕節前回補庫存，目前電子股的雙D、非電子的航運、鋼鐵、塑化及金控均尚在底部，今年都沒有漲，甚至是負報酬，投資人若抓準時機切入，報酬有望大於AI股。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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