水手有救了?長榮、陽明靠「這條線」翻身

上周SCFI貨櫃運價翻紅，周漲逾5%，美國線7月2度漲價成功，歐洲線喊8月也要漲一波，航運股靠減班縮艙護「價」心切，至今還未完全填息，逾百萬水手著急何時可解套？分析師從技術指標來看，長榮、陽明、台驊投控均從空頭轉進多頭循環，只要回測均線有撐，就是低點，可找機會布局，至於萬海還在空頭掙扎，只要突破200日線，就是多頭起漲區。

在股市投資想要致富，就要懂得買低賣高，怎麼知道何時是進出訊號？很多人會參考技術指標，也就是美國投資專家葛蘭碧（Joseph Granville）自創的「葛蘭畢8大法則」，以股價與移動平均線之間的關係，當成買進與賣出訊號，比如股價向上穿越均線，就是買進，反之則賣出。

摩爾投顧分析師陳冠廷表示，葛蘭畢8大法則告訴我們的是，用一條你觀察的均線，最好是中長期的均線，比較不會有訊號過於頻繁的問題，設定的均線挑出來之後，股價跟均線的互動關係，就是葛蘭畢8大法則著重的。

股價其實就是不斷多空的循環，一個比較大的多空循環，可能2-3年，當你挑出有指標參考意義的均線，搭配股價的多空循環，你會發現一些現象，這些現象就是葛蘭畢8大法則想教給我們的。

空頭循環結束，股價穿越均線，就是多頭的開始，在多頭趨勢裡，股價回測均線支撐就有機會再往上攻。而多頭循環走到盡頭，股價跌破均線，就是空頭循環的開始，在空頭趨勢裡，股價反彈碰到均線反壓，繼續破底的機會比較大。雖然是看似簡單的規則，但若你挑對指標均線，搭配你看盤的能力，就可以快速判斷多空，而且可以找出長線空頭或多頭趨勢的股票。

長榮、陽明、台驊投控都正式進入到多頭循環，萬海則還在空方循環掙扎

陳冠廷說明，我們設定200日均線為長線多空的分水嶺，用這個方法觀察海運股的話，會發現長榮（2603）在2022年6月中正式進入到空頭循環，但是到今年6月30日的漲停正式扭轉空方慣性，進入到多頭循環的趨勢裡。

陽明（2609）在7月3日的漲停板，也正式宣告陽明擺脫了過去1年的空方循環，正式進入到多頭循環。雖然陽明在7月大漲2天之後，就是連續的黑K回檔修正，但是葛蘭畢法則告訴我們的，在多頭趨勢裡的回測支撐，也就是回檔到均線，應該是找機會布局的時機，因為若多頭趨勢延續的話，回檔到支撐就剛好是低點。

若我們看台驊投控（2636）會發現，台驊投控甚至比陽明和長榮都還要早進入到多方循環，3月13日的大漲，就正式宣示台驊投控扭轉空方趨勢了，而7月13 ~14日則回測均線支撐。

萬海（2615）則還是在空方循環裡掙扎，但是在比較先行的長榮、陽明、台驊投控帶動下，若整體海運股這裡真的是底部，未來多頭趨勢繼續走，萬海也早晚會跟上，觀察指標就是萬海突破200日線，正式宣告扭轉空方慣性的那一刻。

陳冠廷指出，這就是葛蘭畢8大法則的運用方式，而這次運用在觀察海運股的走勢，希望對投資人有幫助。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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