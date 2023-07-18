7/19盤前》迎儲存AI應用商機 這檔加分

台股今（7/19）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.NB ODM廠2024年喜迎雙利多，瑞信證券指出，不僅全球PC出貨量明年可望反彈，又有人工智慧（AI）帶動伺服器需求強勁回溫，族群首選廣達、推測合理股價220元，也偏好相關供應鏈的智邦，均給予「優於大盤」投資評等，同時賦予緯創股價預期152元，躍居內外資研究機構最高。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，雲端伺服器在傳統季節性與新CPU平台放量挹注下，動能下半年恢復，AI相關訂單放量更延續到2024年。

2.電信寬頻設備廠中磊電子（5388）近幾年調整營運策略，將ODM代工為主的營運主軸，轉向以電信商為主體，也讓去年全年營收及獲利衝上歷史新高，在基期墊高下，今年營收成長幅度趨緩，但公司今年積極調整營運體質，市場預期今年全年獲利成長幅度將優於營收成長。

3.國內基因定序廠基米（4195）宣布，與美國Wyzer Biosciences, Inc.（簡稱Wyzer）簽署策略合作暨股權交換合約，總額288萬美元（約合新台幣8,928萬元）。基米表示，透過股份交換，雙方將建立長期緊密的夥伴關係，整合彼此資源，強化競爭力，共同拓展美國市場並搶進國際供應鏈，擴大發揮營運綜效。

4.AMD執行長蘇姿丰低調訪台，再掀AI旋風，AMD19日邀請合作夥伴及相關供應鏈共同參與「AMD Innovation Day」活動，中華電信證實將受邀、並由總經理林昭陽代表出席，中華電正評估AMD或NVIDIA，擇一採購生成式AI晶片可行性，積極布局雲AI版圖。

5.美國最新零售銷售數據遜於預期，但由於大型銀行業績表現理想，激勵華爾街股市18日開低走高，道瓊工業指數連漲七日，創下2021年3月份以來最長連漲紀錄，標普500指數則是站穩2022年4月以來的15個月最高。

道瓊工業指數勁揚366.58點，或1.06%，收報34,951.93點；標普500指數上漲32.19點，或0.71%，收在4,554.98 點；那斯達克指數揚升108.69點，或0.76%，收報14,353.64點；費城半導體指數上漲5.04點，或0.13%，收3,842.36點。

6.英業達6月筆電出貨月減5.5％、為170萬台，但受惠伺服器出貨穩定拉抬，月營收來到今年高點的477.2億元，自結單月獲利來看，有年增8～9％表現。其中，單月稅前淨利11.11億元、稅後純益9.4億元，每股稅後純益（EPS）為0.26元，優於第一季的0.25元。

另外，神達自結6月稅前淨利2.01億元、稅後純益2.05億元，單月EPS 0.17元，優於第一季0.13元，

7.國光生技（4142）宣布，第一條和第二條自動化充填包裝線，經歐盟派員實地查廠後，歐盟日前公告通過GMP查廠認證，這是國光近十年來第五度通過歐盟GMP認證，對爭取國際CDMO訂單將是一大利多。

8.聯發科旗下達發科技，去年以每股650元之姿，登板興櫃股王，頂著聯家軍光環，在今年四月通過上市案，預計10月下旬掛牌上市。達發科技由聯發科子公司絡達及創發整合，由曾任聯發科副董事長暨總經理的謝清江領軍，專注於藍牙、衛星、固網寬頻、乙太網路等四大領域，主要客戶涵蓋全球知名品牌。

9.美國電動車大廠特斯拉（Tesla）7月19日將發布財報，由於第二季交車輛達46.6萬台，再創歷史新高，優於市場預期，挾著漲價及高毛利的Model S/X車款銷售暢旺，第二季財報將傳佳音。

特斯拉的台股供應鏈中有和碩、台達電、東陽、貿聯-KY、江申、英利-KY、智伸科、乙盛-KY、和大、華孚、建準、廣達等。

10.台股指數創高後爆量殺！超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台，惟人工智慧（AI）主攻部隊18日盤中賣壓出籠，加權指數高低震盪逾200點，成交金額更爆出4,938.21億元、創兩年新高。法人指出，指數高檔收大量長黑，且台積電法說前多空紛亂，美股財報、利率政策不確定性仍存，後市行情恐轉趨震盪，惟下檔月線有守，短線整理後仍有望續攻。(中性看待)

11.儒鴻（1476）、聚陽（1477）、冠星-KY（4439）等紡織業者印尼、越南產線將於第四季陸續開出，自有產能占比持續攀高下，法人看好毛利率優化，預期明年上半年營運將可逐步恢復正成長。

儒鴻印尼廠二期產能100萬件，預計今年第四季投產，預估自有產能的年增率可達28％。

12.台股18日高檔拉回，AI概念股上沖下洗，法人指出，短線籌碼趨於凌亂，操作上可關注即將啟動量產的iPhone 15新機效應，市場推估下半年出貨量將達8,400萬支，較前一代成長逾1成，有利PA雙雄全新（2455）、穩懋（3105）營運增溫。

13.超微（AMD）執行長蘇姿丰17日抵台，將密集拜訪多家供應鏈廠商，技嘉（2376）、微星（2377）均為其處理器與顯示卡供應商，本次也傳出將與AMD洽談人工智慧（AI）伺服器合作，市場預期在「半導體女王」魅力加持下，概念股熱度本周可望維繫。

14.碳中和趨勢、品牌需求增，綠色紡品競爭利基加大，「碳補捉織物」已成為紡纖廠繼回收酯粒、廢衣回收之後，積極開發的新利基綠色紡品。遠東新（1402）透過碳捕捉技術回收排放的碳廢氣轉化為R-PET，已獲全球知名品牌服飾廠使用；福懋（1434）主動式的捕捉溫室氣體一氧化碳及二氧化碳，透過回收工業廢氣再製成「碳捕捉EG PET織物」。

15.企業雲端服務需求成長力道強勁，佳世達旗下的資訊軟體服務商邁達特（6112）與宏碁集團旗下宏碁資訊（6811），分別與Google和微軟強化合作關係，以提供企業上雲及導入AI等相關服務。邁達特及宏碁資訊表示，企業上雲是下半年業績成長重要動能之一。

16.鴻海（2317）18日晚間公告，子公司富士康鴻海印度公司以3,327萬美元向Apple Operation購買機器設備。據了解，設備將用作在印度擴大iPhone生產線，機器已經抵達印度，為秋天的iPhone 15系列年度手機備戰。

17.群聯（8299）18日宣布，推出自主研發的AI（人工智慧）運算服務「aiDAPTIV+」服務方案，擴大儲存AI應用市場。

群聯執行長潘健成將在該公司於8月4日舉行的第二季線上法說上，親自剖析對AI浪潮的看法。 據了解，群聯的aiDAPTIV+AOI服務，適用於各種SMT產品線，包含SSD、顯示卡、DRAM、主機板等，目前已有凌華、技鋼等將近10家的SMT夥伴，參與群聯AI服務系統測試，已有效提升客戶與SMT廠既有AOI系統的準確率。 （閱讀全文）

18.宏碩系統（6895）為國內唯一高功率真空微波管製造商，主要從事軍用真空微波管、商用真空微波管（用於半導體製程）及半導體設備零組件的研發製造，去年營收及獲利齊創新高，2022年每股稅後純益為3.67元，在攜手半導體大廠下，公司未來幾年營收將以維持雙位數成長為目標。

19.日前巴拉圭總統當選人貝尼亞率團參訪了成運汽車，並由外交部長等多位官員陪同洽談落實電巴產業合作，將成為台灣第一座整廠輸出邦交國的電動巴士廠，預計將台灣成熟的電動巴士科技及快充技術移轉至巴拉圭落地生產。而這些電巴內的電池組全部由成運與天宇（8171）合資成立的「成運天宇」供貨。

20.宏碁布局AI智慧醫療領域逐步開花結果，旗下宏碁智醫（6857）雖礙於業務商業模式創新，營收規模放大不易，但今年上半年累計營收仍以年增逾25％、寫下新高。預期在旗下新產品接續取得更多AI軟體智慧醫材認證，加上拓展布局海外市場的效益逐步發酵後，也將推動其業績加速成長，進入收割期。

21.ESG議題發酵，宏全（9939）新獲多家國內外客戶訂單。宏全總裁曹世忠長子、新任宏全總經理曹宏宇18日接受本報專訪時表示，集團最近接獲台灣金車、大江，以及日本生技客戶、知名咖啡大廠的訂單。

因應循環經濟趨勢，宏全與日本前三大回收業者合作，在日本生產「再生PET（rPET）瓶」，搶攻ESG合作商機。

22.仁寶（2324）18日宣布，經董事會決議，仁寶和子公司鵬寶科技將以原股東暨特定人身分參加關係人康舒科技（6282）現金增資，總計不超過5.9億元。據了解，仁寶先前已透過鵬寶持有康舒股份，這次是以等比例增加投資。

23.仁寶（2324）小金雞PCB廠博智（8155）因AI伺服器主板開始出貨，公司也已通過AI伺服器GPU配板認證，展望下半年，隨著英特爾及超微伺服器新平台上市，以及工業電腦下游客戶庫存調整告一段，營運將轉趨正向。

24.上奇（6123）18日公告第二季獲利，稅後純益為6820萬元，季增10％，年減16％，每股稅後純益1.1元，不如去年同期的1.41元。但上奇科技指出，第二季經常性收入較去年同期呈雙位數成長，且看好子公司赴日本拓展市場。

25.泓德能源（6873）參加「創新板主題業績發表會」，總經理周仕昌分享打造智慧電力公司品牌的布局，且從原本的「開發工程」、「資產管理」與「電力服務」三大事業，拓展了「品牌事業」與「電力資產」後成為五大事業。今年各項事業都成長，全年營收、獲利將再創新高，儲能業務成長大，估明年營收貢獻將放大到25％。

26.全球及大陸經濟及景氣並無好轉跡象，CNC車床大廠瀧澤科（6609）由於去年營收創新高墊高比較基期，對今年第三季營運保守看待，全年營運盼能回到疫情前及美中貿易戰前水準。瀧澤科目前訂單主要來自新能源及電動車產業，在手訂單2個月，能見度看到第三季末、第四季初。（中性看待）

27.錼創科技-KY（6854）赤字逐季收斂，董事長李允立18日表示，錼創若自己投入資本支出勢必延後損平點，因此錼創結合其他公司，錼創扮演Design House，由合作夥伴進行資本支出，這種代工的模式接受度高，錼創有信心在短時間跨越損平點。

錼創近幾月營收飆速，5、6月營收年增率均逾一倍以上，主要因與富采（3714）合作之後，開始認列技術移轉營收，公司預期，今年底之前可望實現單月損平。

28.今年以來雖然整體半導體產業降溫，但電子驗證分析廠商汎銓科技（6830）今年以來受到國際半導體上中下游客戶仍加大材料分析（MA）委案需求增加，上半年營收仍較去年成長，該公司進行擴編並增兩岸的檢測分析量能，下半年營運仍具成長空間。

29.電動機車決戰下半年，各廠牌第三季起來勢洶洶，競相推出久違的全新車款搶市，龍頭Gogoro將於第三季內推出暌違已久的全新機種；中華車eMOVING預計於8月推出全新換電式白牌電動機車EZ-R；三陽亦定於11月推出首款油電機車。

30.摩根士丹利受益於財務管理業務收入創高，第二季淨利為21.8億美元，雖表現略遜於去年同期，但今年第二季每股純益達1.24美元，優於分析師預估的1.15美元，激勵其股價盤中一度漲逾7%，終場收紅6.45%至每股91.94美元。

美國銀行第二季財報亮眼，固定收益和股票交易部門皆意外成長，使營收及獲利皆優於華爾街分析師預期，激勵其股價猛升4.42%，收在每股30.70美元。

31.壽險大軍有望「止跌回升」。國泰人壽與富邦人壽兩大龍頭上半年積極增員，富邦人壽前六月登錄業務員人數淨增982人，國泰人壽上半年也淨增364人，今年銀行賣保單力道大幅銳減後，壽險公司業務員戰力提高，7月有望挑戰重回21萬人大關。

32.比亞迪子公司、在港股上市的比亞迪電子最新公布上半年財報表現強勁，帶動股價18日逆勢狂飆。截至收盤，比亞迪電子大漲6.11％，報港幣26.9元，成交額港幣4.55億元。

33.AI國際要角卡位，直攻醫療大健康熱潮。預計於11月30至12月3日登場的「2023 台灣醫療科技展」未演先轟動，規模上看2,500展位，包括醫院、科技業到生技業參展成長都超過120％。生策會表示，目前已有東協七個機構先遣買家團洽詢採購，突顯國內生醫產業已有搶進世界盃實力。

34.摩根士丹利點名印度將繼中國之後，成為驅動蘋果成長的新市場以來，蘋果股價大受激勵，17日再度大漲、收盤並改寫歷史新高。

蘋果股價17日收盤勁揚1.7％到193.99美元，不僅連四天收高，並創下本月來最大單日漲幅。

35.大陸經濟急需注入新動能，為刺激民眾消費，商務部等13部門18日推出促進家居消費方案，支持各地方展開鼓勵民眾「家居煥新」活動。

36.今年第二次電價費率審議會將在9月下旬召開，行政院長陳建仁18日在立法院備詢時強調，今年下半年不會缺電，電價的調整雖還要看國際燃料價格，但估計今年下半年「將不會再調整電費」。

37.美國經濟保持韌性，通膨持續降溫，可望朝向軟著陸之下，高盛與摩根大通雙雙下修美國衰退風險。高盛將美國未來1年內的衰退機率，從25％降為20％。

高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）17日發布研究報告指出，「近來的數據讓我們更確信，通膨降到可接受的水準，又不致於讓經濟衰退，是我們調降衰退機率的主因。」

38.台股正值除息旺季，高股息ETF又有AI概念題材加持，成為盤面吸金人氣王，帶動多檔指標ETF近一個月量價齊揚、市值規模飆漲。

39.強化營運利基，東聯（1710）加大特化轉型計畫，高雄廠往特化轉型後，今年特化營收占比可望持穩提高，上半年特化加氣體占整體營收近4成，待二氧化碳通過半導體客戶認證出貨後，氣體、特化合計營收占比有望過半。

40.無畏大盤跌百點，統計18日共六檔台股ETF逆勢上漲，包括群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、國泰永續高股息、元大台灣高息低波、元大中型100與復華富時高息低波等，其中有五檔都是高股息ETF基金2成至4成不等的報酬率，其中群益台灣精選高息ETF基金還在短短20個交易日就完成11％的填息，可見高息ETF基金的吸金魅力。

41.日本股市今年來漲勢凌厲，是否還可進場？投信法人表示，在景氣循環、經濟結構、資金供需等三大面向助攻下，有確實充分的理由支撐日股後續表現，凸顯日經225指數創33年新高並非泡沫，仍可利用日股基金布局參與續漲行情。

B.利空因子：

1.中興電工董事長江義福遭控涉入雲豹裝甲車動力底盤採購弊案，台中高分院18日二審宣判觸犯詐欺取財罪定讞；江義福隨後宣布即日起請辭董事及董事長，將循一切司法途徑尋求救濟、奮力辯明自身清白。中興電近期將召開臨時董事會，目前傾向從三位獨董中選任董事長。

中興電強調，尚未接獲判決書，不過公司營運一切正常。針對法院判決沒入20億9,916萬元，中興電第二季財報可能認列損失，而認列後上半年獲利預估約損平。

2.新青安房貸專案將在8月上路，據統計，公股銀上半年新承作房貸無論是案量或金額，皆呈現明顯衰退，房貸餘額年增率持續走緩，土建融新承作案量則呈持平或年減。公股主管表示，每月新承作房貸金額補不上每月到期或提早還款的房貸金額，期待新青安房貸上路後，公股的房貸新承作量能有感回升。

3.富邦特選高股息30（00900）ETF追蹤的「上市櫃高股息30指數」，最新成分股調整18日盤後生效。此次出現大汰換，30檔更動27檔，包括近來飆漲、被關禁閉的緯創被剔除，引起市場高度關注與警戒。（中性看待）

4.消費者未來獲得金融服務不一定透過銀行申請，開放銀行（Open Banking）正挑戰傳統金融運作，不過銀行業者對此開放提出二大顧慮，一是銀行要將自家客戶資料與其他業者共享；二是資安出包、外洩時，銀行要扛責任，銀行業者更擔心的是合作夥伴的規模與資訊安全能力。

5.美股近期一波兇猛的漲勢，電動車龍頭特斯拉和AI晶片龍頭輝達的拉抬功不可沒。特斯拉19日盤後將公布今年第二季財報，分析師預估該公司降價策略可望拉抬銷售，帶動上季營收成長寫下五季以來最高，但同時也拖累毛利率降至三年最低。

6.面對美中科技戰持續加溫，包括英特爾、高通、輝達等美國半導體業企業高層，於當地時間17日與美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多等高層官員舉行會議，與會的業者呼籲美國政府，停止制定更多對中國的限制措施，並允許行業繼續進軍中國市場。

路透引述消息人士指出，雙方在會面時討論了對中國政策，美國半導體行業協會（SIA）代表在會上遊說官員停止對中國祭出更多圍堵措施，但政府官員對業界施壓感到不滿。

7.儘管美國高層近期不斷重申無意與中國經濟脫鉤，但美方夥同盟友對中國的科技大網愈收愈緊，不僅引發國內科企不滿，也激起中方對鎵、鍺進行出口管制。在近期美國高官接力訪中後，傳出美方對中投資設限的計畫將僅側重於半導體、AI等尖端技術，並只適用於新增投資，且政策可能要等到明年才會生效。（中性看待）

8.民生消費業缺才創歷史新高，104人力銀行18日發布2023年《民生消費產業人才白皮書》顯示，第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中，餐飲業每月短少17.1萬人、零售業10.6萬人、批發業5萬、住宿服務業2.7萬、運動及旅遊休閒業2.6萬人。

9.聯準會（Fed）鷹王布拉德（James Bulllard）將在8月中旬卸任，引發外界揣測Fed政策基調是否轉向鴿派。不過根據CNN報導指出，目前Fed內部鷹派勢力仍占上風，加上主席鮑爾先前提到，為抑制通膨還有更多工作要作，因此並不排除Fed可能在7月、9月連續兩次例會調高利率。

10.全球溫度飆高，亞洲、歐洲和美洲遭受極端熱浪襲擊，許多地區都出現高溫警告，尤其是近期日本、中國、韓國、印度等亞洲國家更因熱浪與豪雨，引發洪水氾濫，造成多人死傷的災情。

11.能源資訊供應商Argus Media指稱，俄羅斯主要出口的烏拉爾（Urals）原油價格12日每桶升破60美元，首次超越七國集團（G7）為阻止俄國取得攻擊烏克蘭所需軍費而設定的油價上限，被視為實際考驗西方能否制裁俄國的能力。

12.曾經號稱「全球募資總額最高電動單車品牌」的荷蘭新創公司VanMoof因不敵成本昂貴，近日資金枯竭被迫聲請破產，接下來恐怕得出售事業。

13.中國第二季國內生產總值（GDP）年增6.3％，遜於市場預期，各家投行相繼調整對中國經濟預測，美國財長葉倫（Janet Yellen）表示，中國經濟放緩可能會波及全球經濟，這或將對美國造成部分負面外溢效應，但預期美國不會陷入經濟衰退。

14.陷入債務危機的大陸知名房企中國恒大，資不抵債，過去江山兩年間付之一炬。

恒大終於在17日晚間公布2021年全年、2022年中期及全年業績。根據其發表的報告，公司2021與2022兩年大虧超過人民幣（下同）8,100億元，截至去年負債總額超過2.4兆元。

15.三商美邦人壽18日公布上半年財報自結數，稅後淨損46.4億元，較去年同期減少20.8億元，淨值比雖提升至2.84％，但仍不到法定標準3％。三商美邦人壽表示，下半年首要目標是要改善財務結構，希望資本強化計畫有所進展，能對淨值有所幫助。

16.街口投信董座又出現異動，在1月31日二度回鍋的高武忠再度下台。街口投信18日公告，董事長因「法人股東改派代表人」異動，即18日接獲法人股東川圃投資控股公司指派書改派代表人，並自本月18日生效，新任董事長尚無接任人選。

17.中鋼第三季的線材盤價每噸降價2,000元，但7月推出的線材專案價每噸再降2,000元，引發部分線材業者不滿，呼籲中鋼要降價就一次降足。不過這件事恐怕是烏龍一場，中鋼強調，專案價並非根據第三季盤價下調，而是對比前季的專案價，且釋出專案價也是希望協助下游廠商接單，並對抗低價的進口料。

18.去年底鋼市已露疲態，部分亞洲鋼廠甚至關閉高爐因應，而今年迄今鋼市仍疲弱，卻傳出越南和發鋼廠逆風重啟閒置高爐，預計到2025年第一季產能將擴大到每年1,400萬噸，業者擔憂亞洲目前鋼鐵產能已過剩，若和發再增產，恐怕導致價格一落千丈。

19.下半年平均地權條例修正案上路，央行限縮全台六都及新竹縣市的自然人第二戶貸款7成，戴德梁行董事總經理顏炳立發表最新觀點直指，預期第三季房市為「量再縮、價緩跌、買氣弱」；下半年房市政策藥效將逐漸發酵，量縮，價一定會修正，只是時間問題，未來2、3年，將呈現「量縮、價緩跌」的格局，不過這也是比較健康的市場狀態。

20.AI題材持續輪動，吸引內資融資戶搶進，卻也導致市場波動加劇，台股18日回檔下殺百點，法人指出，短線融資餘額來到近一年新高水位，且明顯集中在AI概念股，雖中長線發展趨勢正向，但仍要留意短線過熱修正，要慎防近期融資大增的個股出現「多殺多」情況。（中性看待）

21.台積電（2330）法說會前，市場釋出台積電20日法說會恐會二修今年財測，同時，以外資為首的三大法人18日轉為賣超5,231張，致股價收581元大跌10元，成拖累台股大跌106點的元兇。不過，兩大投資專家則對台積電法說內容偏正面看法，認為下半年及明年可望回升。（中性看待）

22.受歐洲客戶7、8月暑期休假影響，和大（1536）調整6月出貨排程，業績因而陷入低潮，單月營收滑落24.98％至5.13億元後，18日因被列注意股，提前公告6月自結稅後純益7,600萬元、年減17.39％，每股純益壓縮至0.27元。

23.國精化（4722）今年上半年營收年減36％，原本期待第三季業績回升，無奈俄烏戰爭拖累歐洲，大陸和美國經濟也有下行風險，導致全球終端需求疲軟，第三季營運轉趨保守。

24.美元指數上周周線下跌2.306，跌幅2.25%，創近期最大跌幅，美元指數跌破100大關，讓全世界鬆了一口氣。財信傳媒董事長謝金河研判全球12貨幣未來趨勢 ，指日圓有機會走升，台幣不會大幅升值，但土耳其里拉、阿根廷披索跌不停，南非幣也岌岌可危，若跌勢不止，恐爆發經濟危機。

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