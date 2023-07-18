特斯拉Q2傳佳音 12檔起舞 法人首推這檔

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）7月19日將發布財報，由於第二季交車輛達46.6萬台，再創歷史新高，優於市場預期，挾著漲價及高毛利的Model S/X車款銷售暢旺，第二季財報將傳佳音，有望帶動台股供應鏈和碩（4938）、台達電（2308）等走勢。

特斯拉7月19日發布財報，考量4月起進行調漲，且屬於高毛利率車款Model S/X銷售成長以及產量高於銷量的現象有所收斂，代表交付狀況改善，資金周轉效率提高，毛利率有望止跌回升，預期特斯拉第二季財報業績將能改善，市場預期車價持穩下獲利將築底。

特斯拉的台股供應鏈中有和碩、台達電、東陽、貿聯-KY、江申、英利-KY、智伸科、乙盛-KY、和大、華孚、建準、廣達等。

其中法人首推和碩，看好理由為和碩是特斯拉的主要供應商，提供ECU（電子控制單元）、車載電腦及充電樁等產品，和碩EV相關營運比重將提升，2024年可望達雙位數。另外和碩也提供其他美、歐、日系EV車廠，業務快速擴展。

台達電受惠電動車滲透率提升與美國基建政策帶動充電樁業務持續成長，預期EV充電樁將維持高速成長。

展望特斯拉，今年下半年的交車情況有望再提高，全年180萬輛的目標將達成，甚至有望挑戰190～200萬輛規模。此外，首輛電動皮卡Cybertruck自從在2019年發表後，終於在下半年可望問世，展開首批交車，預估2024年產量將大幅提升。

中信投顧表示，市場高度關注的特斯拉北美充電標準（NACS）規範的車廠概況，目前已有通用（GM）、福特（Ford）、富豪（Volvo）、RIVIAN、Polestar等加入，賓士更在今年7月初宣布加入NACS陣營，隨著越來越多車廠加入，有利於特斯拉統一北美的充電標準，同時題材帶來額外的加分，法人對特斯拉的看法轉為正面，此舉也有利於台廠相關供應鏈的營運表現。

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