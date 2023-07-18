00900大換股 這檔AI股被剔除 引市場警戒

富邦特選高股息30（00900）ETF追蹤的「上市櫃高股息30指數」，最新成分股調整18日盤後生效。此次出現大汰換，30檔更動27檔，包括近來飆漲、被關禁閉的緯創被剔除，引起市場高度關注與警戒。

緯創今年股價漲翻天，外資從5月3日啟動賣超模式，累計至7月18日賣超24.67萬張，外資持股一路從42.38％，賣到7月17日的36.11％，18日轉為買超8千多張、持股比降至36.41％。

AI股價狂飆，但也拉低殖利率，部分個股不符合入選高股息ETF基金條件，適逢近期必須調整持股的ETF，陸續將緯創、技嘉等個股剔除。據悉，緯創遭兩檔高息ETF踢出名單，造成的被動賣壓高達3～5萬張，市場解讀這應是18日台股AI類股賣壓沉重的原因之一。

00900ETF至7月18日止，基金規模311億元，緯創成為遭剔除的27檔成分股之一，投信18日賣超8,247張，籌碼由外資承接，外資18日轉為買超8,689張。台灣指數公司證實，18日盤後生效，00900個股已調整完畢，00900成分股調整，短線對緯創影響不大。

此外，緯創也是規模最大三檔ETF，0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息的成分股，合計三檔基金規模達7,800億元。據了解，0056及00878二檔ETF先前5、6月已調整緯創持股，下次最快在9月及11月季度或半年度調整。

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