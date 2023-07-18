爆量震盪！法人盯5變數 台股何時反攻？

台股指數創高後爆量殺！超微（AMD）執行長蘇姿丰抵台，惟人工智慧（AI）主攻部隊18日盤中賣壓出籠，加權指數高低震盪逾200點，成交金額更爆出4,938.21億元、創兩年新高。法人指出，指數高檔收大量長黑，且台積電法說前多空紛亂，美股財報、利率政策不確定性仍存，後市行情恐轉趨震盪，惟下檔月線有守，短線整理後仍有望續攻。

統一投顧董事長黎方國、康和證券投資總監廖繼弘均認為，市場短線有包括一、台積電法說；二、蘇姿丰演講；三、Fed升息決策；四、美股科技股財報旺季；五、大陸月底中央政治局會議等「關鍵五變數」，台股爆量下跌，短線行情恐轉為震盪，惟下檔月線17,026點及「萬七」關卡附近預期將有強撐，後續行情暫無須過度擔憂，可能維持在17,000～17,500點間箱型震盪。

富邦投顧董事長蕭乾祥提醒，台積電法說雖可釐清先前市場傳言的下修展望雜音，惟因其股價仍處近一季的相對高檔區，加上蘇姿丰本周訪台利多，提前於上周反應完畢，投資人仍須慎防修正衝擊。

蘇姿丰來台展開固樁行程，宏碁、和碩、英業達等概念股昨早盤強拉漲停，指數一度衝高至波段新高17,401.59點，惟賣壓湧現下，強勢股紛紛漲停打開甚至翻黑，緯創重挫4.66％，權王台積電也無力撐盤、拖累大盤逾80點。

加權指數終場重挫106.38點，收17,227.91點，雖險守5日均線，惟量增價跌，集中市場單日爆出近5,000億元巨量，寫4,938.21億元近兩年最大量，櫃買市場成交值也衝上1,180.19億元，創19個月高，上市櫃合計成交金額高達6,118.4億元，是2021年7月30日來新高。

三大法人聯手調節137.41億元，外資倒貨75.79億元，終止連三買，自營商擴大賣超至48.75億元，投信也小幅提款12.9億元，寫連四賣。法人指出，台股漲多後，基金、ETF均出現贖回潮，加上高息ETF密集除息、ETF成分股漲多致使股票權重占比過高，都讓投信須被動賣股、壓抑盤勢。

展望後市，法人建議，短線可先觀察一線股本波回檔能否守穩10日線，並看好受惠景氣復甦、科技新應用發表、8月Jackson Hole會議可望放鴿「三利多」加持，台股整理後應仍有機會重啟攻勢。

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