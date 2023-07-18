7月18日一分鐘強弱勢股
7月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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研揚（6579）
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10.00
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六月每股獲利1.58元帶動買盤追價，股價攻堅漲停
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川湖（2059）
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9.97
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日前外資調升目標價帶動股價揚升，投信買超581張
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楠梓電（2316）
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9.93
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股價長時期盤整後急拉攻堅，創波段新高價
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華泰（2329）
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9.92
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低價電子股落後補漲，帶量攻堅漲停續創波段新高價
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建準（2421）
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9.76
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股價攻堅後拉回整理再轉強，外資買超1,985張
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正基（6546）
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8.24
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網通本業營運前景佳，外資連四日買超逾千張
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技嘉（2376）
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6.47
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法人中止連三賣後轉買超2,420張，股價即將挑戰前高333元
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景碩（3189）
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6.17
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產業景氣呈現好轉，但外資趁勢調節966張
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聯一光（3441）
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3.28
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股價盤整多日後震盪攻堅，外資小買超189張
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群聯（8299）
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2.89
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下半年記憶體產業持續看好，外資轉買超524張
製表：證券新聞中心
7月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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訊聯（1784）
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10.00
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股價連續急漲後回檔修正，外資賣超1,342張
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僑威（3078）
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9.93
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股價帶量開高震盪殺跌停，外資連三買後轉賣超859張
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華星光（4979）
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9.82
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股價連續創高後拉回，但自營商連六日買超
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信音（6126）
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7.40
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子公司大陸掛牌激勵股價攻高後拉回，外賣超1,413張
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聯亞（3081）
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6.14
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外資連兩日賣超1,388張，股價面臨百元保衛戰
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老爺知（5704）
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5.82
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觀光類股震盪走弱，股價跌破月線將回測季線
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華城（1519）
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5.75
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投信趁勢調節321張，股價震盪拉回整理
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永豐餘（1907）
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5.31
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外資及自營商賣超2,615張，股價跌破月線
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士電（1503）
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5.20
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電機類股震盪拉回整理走勢，法人連兩日賣超3,857張
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裕隆（2201）
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4.98
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法人單日賣超7,146張，股價跌破月季線關卡
製表：證券新聞中心
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