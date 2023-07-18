7月18日一分鐘強弱勢股

7月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

研揚（6579）

10.00

六月每股獲利1.58元帶動買盤追價，股價攻堅漲停

川湖（2059）

9.97

日前外資調升目標價帶動股價揚升，投信買超581張

楠梓電（2316）

9.93

股價長時期盤整後急拉攻堅，創波段新高價

華泰（2329）

9.92

低價電子股落後補漲，帶量攻堅漲停續創波段新高價

建準（2421）

9.76

股價攻堅後拉回整理再轉強，外資買超1,985張

正基（6546）

8.24

網通本業營運前景佳，外資連四日買超逾千張

技嘉（2376）

6.47

法人中止連三賣後轉買超2,420張，股價即將挑戰前高333元

景碩（3189）

6.17

產業景氣呈現好轉，但外資趁勢調節966張

聯一光（3441）

3.28

股價盤整多日後震盪攻堅，外資小買超189張

群聯（8299）

2.89

下半年記憶體產業持續看好，外資轉買超524張

表：證券新聞中心

7月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

訊聯（1784）

10.00

股價連續急漲後回檔修正，外資賣超1,342張

僑威（3078）

9.93

股價帶量開高震盪殺跌停，外資連三買後轉賣超859張

華星光（4979）

9.82

股價連續創高後拉回，但自營商連六日買超

信音（6126）

7.40

子公司大陸掛牌激勵股價攻高後拉回，外賣超1,413張

聯亞（3081）

6.14

外資連兩日賣超1,388張，股價面臨百元保衛戰

老爺知（5704）

5.82

觀光類股震盪走弱，股價跌破月線將回測季線

華城（1519）

5.75

投信趁勢調節321張，股價震盪拉回整理

永豐餘（1907）

5.31

外資及自營商賣超2,615張，股價跌破月線

士電（1503）

5.20

電機類股震盪拉回整理走勢，法人連兩日賣超3,857張

裕隆（2201）

4.98

法人單日賣超7,146張，股價跌破月季線關卡

製表：證券新聞中心

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