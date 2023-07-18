外資賣超75億 台股整理 聚光燈看它指路

外資賣超75億 三大法人7/18賣超台股136億元

受制法人逢高調節，及大戶、中實戶等換股操作，汰弱擇強，使台股今（7/18）日再爆出4,892億巨量，拉回逾百點。其中外資等三大法人同步賣超，合計賣超136.58億元。

包括外資與陸資賣超75.76億元；投信法人賣超12.07億元；自營商自行買賣部分係賣超30.74億元，避險部分係賣超18億元，合計單日賣超48.74億元。

業內人士指出，周二盤面上的AI概念指標股包括技嘉、廣達、研揚等持穩攻堅，顯示多方持續占上風；而隱具軋空誘因的建準上下大震盪後，也高掛漲停板，顯示AI供應鏈波段高檔或仍暫勿預設立場。

此外，今年強者恆強族群，還包括儲能、充電樁與智慧醫療（AI生技）等，預期也持續是下半年攻主流之一，而金融族群受惠美國降息近尾聲，未來獲利可望重返成長軌道，皆是大盤後市未看淡遠因。

短期在上市櫃企業的上半年財報未出爐前，預期台股特色仍將是個股依題材領先盤勢發展。另外，台積電法人說明會未明確透露景氣趨勢前，預估法人也暫保守看待大盤上檔空間，而從技術面量先價行觀察，大盤適度整理後再出發，不必過分看淡。

（工商時報 數位編輯）

台積電跌10元、AI漲多震盪 台股挫106點退守17,200點

台股今天早盤衝高後跳水翻黑，高低點震盪逾236點，終場下跌106.38點，收在17227.91點，台積電下跌10元，收在581元，跌幅1.69%，分析師認為，AI族群漲多拉回，新台幣貶值都是台股震盪原因，且量能放大籌碼釋出，市場氛圍居高思危。

美股4大指數齊揚，台股早盤在超微（AMD）執行長蘇姿丰來台引領人工智慧（AI）題材持續發酵下，指數一度來到17400點之上，但隨後翻黑下跌逾百點，跌至17164.92點，高低震盪逾236點。

台股加權指數終場下跌106.38點，收在17227.91點，跌幅0.61%，成交金額新台幣4884.99億元，量能放大。

觀察權值股表現，台積電終場下跌10元，收581元，跌幅1.69%，鴻海上漲1.36%，收112元，聯發科平盤，收683元，大立光下跌1.08%，收2280元。

AI概念股今天漲跌互見，廣達漲2.81%，收在201.5元，站穩200元大關，英業達、技嘉上漲逾6%，分別收在65.5元，312.5元，欣興漲停收200元；光寶科、神達、緯創跌約4%，分別收在139.5元、50.4元、133元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪時表示，台股今天震盪最大主因是AI概念股近期瘋漲，許多個股飆升，但近期漲多獲利了結賣壓出籠，加上新台幣貶值，影響外資加碼意願，台股今天成交量能近5000億元，創波段新高，意味著有籌碼釋出的現象，投資人居高思危。

(中央社)

《盤後解析》台股震盪拉回 分析師：量能有過熱跡象

美股昨夜收高，台股今早由AI概念族群領軍強攻，衝至17401點創高後，開始出量急殺，AI族群賣壓出籠，呈現多空拉鋸的情形，網通則是漲多湧現賣壓，ABF三雄、板卡、散熱及金融股則逆勢抗跌，終場加權指數收在17227.91點，下跌106.38點，成交值為4884.99億元；櫃買指數收在223.17點，下跌1.98點，成交值為1168.47億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日開高震盪拉回，漲多的個股及族群漲多進行整理，量能快逼近5000億元有過熱的跡象。他提醒，在量能過大的情形下，台股若能在5日線止穩，顯示換手成功，但若是跌破5日線，將引發套牢賣壓出籠，需要多加留意。

盤面上，台積電收在581元，下跌1.69%；重電進入休整，華城(1519)、大亞(1609)及士電(1503)收盤跌幅在2~5%不等；廣達(2382)收在201.5元，上漲2.81%；緯創(3231)收在133元，下跌4.66%；ABF三雄欣興(3037)收在漲停板200元、景碩(3189)收在120.5元，上漲6.17%、南電(8046)收在275.5元，上漲4.95%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，近期台股由AI概念股獨領風騷，而本週AMD董事長來台，預期AI供應鏈仍有題材事件驅動，但須留意晶圓龍頭大廠法說會即將登場，且第二季財報季將開跑，經歷上半年的補庫存、急單後，市場將關注財測表現以判斷景氣訊號，同時月底又有FOMC會議，可能讓市場暫時轉趨觀望。

廖炳焜認為，美元指數創下今年新低，有利於外資回流台股，從技術面來看台股目前相對強勢，雖然即將進入財報公布旺季，可能造成股價波動，但只要月線有撐，搭配AI族群與資金輪動持續，以及量能有效放大，都將延續這波上攻動能。

廖炳焜建議，眼見近期科技股強勢，可順勢提高配置比重，產業選擇上，不妨聚焦先進製程、AI及雲端相關、太陽能、風電、儲能相關、光學及面板、電子紙、DRAM、ABF等，非科技業則可以生技醫療、汽車、觀光旅遊、航空國防為重。

（時報資訊 郭鴻慧）