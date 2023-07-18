買股「俗就好」？分析師：AI大跌是必然

AI風潮席捲台股大半年，近期AI股近乎瘋狂，分析師指出，連過去外資主導的英業達、和碩…等4檔今(18)早開盤不久就漲停，但隨後就打開且出現震盪；分析師指出，現在不少人抱著「俗就好」的想法進場，正如同「百貨精品轉向地攤貨」；他警告，除台積電，一類股成交比重過大必然會大跌，航運就是一例，現在就等第二季財報見真章。

隨著緯創被「關禁閉」，AI之火開始燒到第二、三線個股，今早開盤不到10分鐘，英業達、宏碁、仁寶、和碩等4檔就陸續攻上漲停價，但隨後漲停打開，遭外資大賣，依序遭賣出14,591張、8,020張、4,799張、4,296張；而英業達昨日居外資賣超首位；但同時，上述4檔融資餘額卻呈現大增，昨日各增加5,766張、8,184張、6,075張、6,212張。這個對比足見散戶的瘋狂。

萬寶投顧投資總監蔡明彰透過ETtoday表示，目前投資人狂熱，在「一股300元和30元」之間做選擇，然而，追不上百元以上個股引起散戶「錯過行情」的焦慮心情，最終開始出現「俗就好」的想法，買股只看股價不重視估值，如英業達就從3、40元開始一路漲。

蔡明彰強調，追題材還是要看實質基本面，這波AI伺服器實質出貨比重較高的是廣達旗下的雲達、緯創和技嘉旗下的技鋼，而英業達AI伺服器比重僅佔營收5%；值得一提的是，不沾邊的威盛也漲的莫名其妙，他用購物來比喻，稱現在已出現「百貨精品轉向地攤貨」的現象，但百貨專櫃和地攤貨不能比。

最後，蔡明彰警告，這波AI股市散戶當家做主，但沾邊和不沾邊的股票表現不同，常見的情況是，割韭菜前拉漲停吸引散戶進場，全部上車就開始震盪；尤其，目前AI佔成交比重過大，但台股只有台積電長期佔成交比重逾3成，其他類股若比重過高必然會大跌，航運股就是；他也表示，目前過熱正在進行中，接下來就等第二季財報見真章。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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