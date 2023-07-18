AI豬羊變色 華城急殺 欣興亮紅燈 25檔狂飆

台股今（18日）收盤報17,226點，跌107.39點，跌幅0.62％，成交量放大至4,641.99億元。超微執行長蘇姿丰來台引領AI題材持續發酵下，指數開盤一度越過17,400點，隨後賣單湧現翻黑，盤中最低來到17,164.92點，高低震盪236點，權王台積電20日舉行法說會，終場下挫10元。

AI概念族群盤中豬羊變色，神達攻上漲停後翻黑，終場跌幅3％，光寶科一度逼近跌停，隨後跌勢收斂，緯創關禁閉後，盤中最高一度達143元，最終也不敵賣壓跌近半根跌停板。而重電股的華城不同於緯創此前越關越大尾的氣勢，首日關禁閉就慘遭殺盤，下挫12.5元跌幅達5％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計研揚、川湖、亞矽、捷波等25檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，零組件類股表現亮眼，上漲0.7％，造紙類股表現疲軟，重挫3.3％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有14檔8.8％以上漲幅，其中13檔觸及漲停為研揚（6579）、川湖（2059）、楠梓電（2316）、無敵（8201）、樂事綠能（1529）、華泰（2329）、台端（3432）、光聖（6442）、欣興（3037）、時碩工業（4566）、合機（1618）、建準（2421）、正達（3149）。

今日上市有10檔股票6.46％以上跌幅，其中2檔觸及跌停為柏騰（3518） 、 華孚（6235），其他依序為碩天（3617）、亞力（1514）、瀚宇博（5469）、明泰（3380）、三商電（2427）、走著瞧-創（6902）、盛達（3027）、展達（3447）。

上市成交量前10名個股依序為英業達（2356）、金寶（2312）、神達（3706）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、康舒（6282）、和碩（4938）、華泰（2329）、廣達（2382）、光寶科（2301）。

台股上櫃股13檔8.9％以上漲幅，其中12檔觸及漲停為捷波（6161）、新門（5432）、南俊國際（6584）、創威（6530）、威潤（6465）、晶呈科技（4768）、美達科技（6735）、聰泰（5474）、鑫聯大投控（3709）、智捷（8176）、亞矽（6113）、連展投控（3710）。

今日上櫃有10檔股票8.39％以上跌幅，其中7檔觸及跌停為德勝（8048）、訊聯（1784）、湧德（3689）、僑威（3078）、國統（8936）、軒郁（6703）、華星光（4979）。

上櫃成交量前10名個股依序為僑威（3078）、廣明（6188）、台燿（6274）、力致（3483）、波若威（3163）、上詮（3363）、協易機（4533）、國統（8936）、協禧（3071）、廣積（8050）。

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