蘇媽加持4大類股走強 與伺服器有關先加分

蘇媽幫AI加溫 4大類股走強 高低位階持續輪動 「與伺服器有關先加分」

台股走到今年下半場，AI題材依舊火熱，但分析師指出，當前低位階和營運具轉機個股更有吸金潛力，本周在超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台效應下，AI有望繼續燒一波。分析師也預期，除AI外，台積電先進封裝產能不足，通知後段廠擴大產能，進而推升相關個股走強；超微和英特爾相關的繪圖卡業者、AMD封測供應鏈，以及蘇姿丰將拜訪的和碩、微星都可列入追蹤。

市場對於美國通膨是否已經降溫看法分歧，對於今年升息與否再傳疑慮，台股昨日震盪上行，終場小漲50點，收在17,334點。摩爾投顧分析師蔡正華表示，目前較明顯的反壓在去年3月下旬的起跌點17770點，這也是多方在第3季的階段性目標；站上之後，第4季就有機會挑戰18,500，甚至是去年初的歷史高點18,619點。

按台股目前格局，蔡正華指出，目前泛AI輪動，上周起AI伺服器代工族群由技嘉、緯創、廣達轉由神達、英業達領軍，昨日進一步延伸至位階更低的代工大廠如仁寶、和碩；同樣邏輯也發生在散熱族群上，資金雙鴻、奇鋐、健策轉進位階較低的力致、泰碩、昇貿等；PCB族群方面，金像電、博智等漲多整理，逐步跨入伺服器PCB廠華通、瀚宇博等，具有營運轉機，股價也出現想像空間。

蔡正華表示，近年PC及智慧手機發展趨於成熟，零件業者紛紛轉型進其他領域，車用、伺服器為大宗，因此或多或少都跟車用和伺服器有關，這些公司股價波動取決於車用、伺服器對營收貢獻程度、還以市場認同度，現在在與伺服器業務有關就先加分。

展望後市，蔡正華預期，本周AMD執行長蘇姿丰來台也可望讓AI的熱度持續；其次，台積電CoWoS封裝產能供給不足，業界傳出台積電已通知後段先進封裝本土設備商包括弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇等要大舉擴充後段產能，相關股價因此走強。

再次，與AMD及INTEL有關的相關繪圖卡（顯卡）業者如撼訊、青雲、華擎等，還有AMD封測供應鏈，如京元電等，股價相繼走強；而蘇姿丰此次來台走訪的和碩、微星等，股價也加溫，後續都可列入追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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