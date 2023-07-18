AI好甜！這檔PCB直奔200元 今年狂飆66%

載板大廠欣興（3037）將於26日召開線上法說會，伴隨超微執行長蘇姿丰訪台，欣興下半年營運可望優於上半年之下，股價亮燈漲停，重新收復200元整數大關，截至下午一點，欣興仍有逾5,000張漲停買單高掛，也帶動南電（8046）、景碩（3189）盤中漲逾5％。

欣興今年度的資本支出已下修至300億元，然建廠計畫仍持續，欣興已於7月13日除息，並完全填息，今日無懼於AI概念股走勢大震盪，股價亮燈漲停，創下除息以來新高價位。

欣興今年第一季ABF載板占集團營收55％，欣興董事長曾子章在今年度的股東會上表示，過去四年欣興在載板上的投資占了集團資本支出的75～80％，欣興的中期投資有70％在載板上，因此隨著應用面開展，ABF載板將是欣興主要成長動能，無論是在比重、絕對金額上，成長幅度都會超過BT載板、PCB板及HDI。（工商時報 李淑惠）

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰訪台，使人工智慧（AI）概念股再度掀起話題。其中，今（18）日開高穩揚的IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)，鄰近11點在買盤敲進下放量直攻漲停價200元，創13個月來高價，今年以來漲幅達逾66％。

欣興2023年6月自結合併營收82.67億元，月減3.84％、年減達32.9％，為近4月低點，使第二季合併營收252.34億元，季減5.01％、年減達29.19％，為近2年低點。累計上半年合併營收518.01億元、年減達21.92％，但三者仍齊創同期次高。

欣興董事長曾子章先前指出，目前訂單需求狀況依客戶應用別而異，部分客戶已出現一些急單，但有些客戶需求至年底仍看守。整體而言，認為欣興下半年營運應該會比上半年好，但要到第四季初才會有較明顯好轉。

欣興認為，今年全球經濟體的不確定因素仍未解除，景氣、市況可能未能完全復甦。但在未來5G、智聯網（AIoT）、高頻高速需求及高速運算（HPC）應用的巨大商機下，將帶動PCB產業、尤其是高階載板的應用多元發展。

曾子章指出，欣興目前接獲的新產品訂單頗多，其中高階產品比重亦遠高於過往，預期部分新產品效益可望在今年顯現。整體而言，目前人工智慧（AI）相關新產品正在萌芽中，看好至2025年可望對欣興營收帶來顯著貢獻，合計將有機會達1成。

投顧法人認為，受需求減弱影響，欣興ABF載板價格上半年降幅達15～20％，但產品朝高階方向發展可抵消部分折舊增加影響，下半年新產能遞延開出亦有助市場供需恢復，預期下半年ABF載板毛利率將恢復穩定區間。

投顧法人指出，英特爾（Intel）、AMD、輝達（NVIDIA）均為欣興客戶，受惠AI高速運算（HPC）與高階伺服器需求，帶動AI、HPC應用比重升至40～50％，預估2025年AI伺服器用ABF載板將貢獻欣興營收10％，維持欣興「買進」評等、目標價調升至235元。

（時報資訊 林資傑）

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