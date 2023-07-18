神達連5日漲停 AI浪潮不退 台股早盤開高

AI題材熱燒，台股18日早盤開高34點，盤中高點來到17,389點，改寫波段新高，權王台積電（2330）法說前夕買盤觀望，股價下跌5元，暫報586元，在多方資金簇擁之下，神達（3706）狂飆連五根漲停、仁寶（2324）、宏碁（2353）、英業達（2356）同步亮燈，扮演領漲指標。

關注美股17日走勢，收盤S&P500上漲17.37點，上漲幅度0.39％，收在4,522.79點；道瓊指數上漲76.32點，上漲幅度0.22％，收在34,585.35點；那斯達克上漲131.25點，上漲幅度0.93％，收在14,244.95點；費半指數上漲86.90點，漲幅2.32％，收在3,837.31點。

美國財政部長葉倫表示，雖然中國經濟成長放緩的外溢影響可能波及其他經濟體，但美國經濟仍在通膨降溫且就業強勁的康莊大道上，美國應找尋可以舒緩與中國緊張關係的方法，但取消懲罰性關稅仍言之過早，美國政府正在研擬的對中國投資禁令只侷限於半導體、量子運算、人工智慧等少數特定產業，不會對中國投資環境的基本面造成太大影響。

第一金投顧分析，美股四大指數同步上漲，其中以費半上漲幅度最大，目前仍為多頭市場不變，台股若有回檔則可留意逢低介入強勢股、趨勢股的投資機會，尤其是營收及獲利仍有機會持續上修的AI概念股，在明年AI伺服器將有大幅成長的情況下，相關電子下游族群基本面都有明顯成長的機會，加上AMD CEO來台，將有望持續炒熱AI。

國票投顧分析，台股經過連五紅，目前指數已來到波段高點，並延續攻高姿態，只要盤勢未出現明顯轉弱跡象之前，推估波段漲勢仍有空間，惟考量本周將面臨台指期結算、特斯拉／IBM等美股財報，以及台積電法說，短線上多空勢力恐持續拉扯。

因此，現階段盤勢料將以高檔震盪格局為主，建議在盤勢波動之際，可擇優題材股偏多操作。操作方面，聚焦面板、金融族群、在業績題材面支撐下，短線表現值得留意。

由於美CPI、PPI皆下降，各界推估7月底FOMC將是最後一次升息，消息帶動國際股市表現。但本周進入FOMC會前的最後一周，買盤容易偏向觀望，短線以不追高為原則。

另美國財報季已正式起跑，以及再過一個月左右，台廠第二季季報將全數出爐，績優股可望躍升為市場焦點，把握現階段提前布局的機會。

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