7/18盤前》AI伺服器熱 國票投顧唱旺5檔

台股今（7/18）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.蘋果上周五不畏那斯達克指數小跌，股價仍逆勢收漲，股價與市值均維持歷史高檔，伴隨著下半年進入蘋果拉貨旺季，17日蘋概股包括面板、組裝、電源供應器、鏡頭及PCB股等全面大漲，外資連日來也積極逢低回補，蘋概股扮演台股突破前高的重要功臣。

2.AI題材持續擴散，指標股緯創遭「關禁閉」，釋出資金活水，買盤簇擁至仁寶、宏碁、和碩、英業達「電子四哥」，17日罕見同步亮燈漲停，接棒躍居台股主攻手，指數盤中觸及17,346點，追平前波高點。法人預估，在籌碼大量換手成功、多方良性輪動架構之下，波段漲勢有望挑戰17,770點。

3.瑞昱（2379）第二季合併營收263億元，季增34.0％，年減13.8％，前六月營收年減幅度收斂至23.8％，近日股價重回400元關卡；法人估計，瑞昱第三季PC與消費性產品訂單動能延續，網通產品線將率先醞釀反彈，最壞情況已過，在多項催化劑帶動之下，開始加溫迎來明年成長。

4.由於中國經濟數據遜預期，華爾街股市17日受到拖累，道瓊工業指數小幅低開，標普500指數及那斯達克指數則是小幅開高，道瓊在開盤近一小時後止跌轉漲，市場靜待特斯拉等科技巨頭的財報，在銀行股及科技股的強漲之下，美股四大指數皆收紅，標普和那指齊創去年4月初以來的15個月最高。

道瓊工業指數上漲76.32點，或0.22%，收34,585.35點；標普500指數上揚17.37點，或0.39%，收4,522.79點；那斯達克指數揚升131.25點，或0.93%，收14,244.95點；費城半導體指數勁揚86.90點，或2.32%，收3,837.31點。

5.人工智慧（AI）題材在台股百花齊放，17日台股有49檔漲停，中低股價老牌電子股發威，宏碁（2353）、佳世達（2352）、和碩（4938）、神達（3706）、英業達（2356）、仁寶（2324）等鎖住漲停，尤其宏碁、佳世達養AI智慧醫療股小金雞的宏碁智醫（6857）、明達醫（6527）受到市場矚目。

6.大戶、中實戶及散戶第二季全都回來了。證交所17日公布第二季台股集中市場大戶、中實戶及散戶交易人數，各達到2,427人、20,546人及415萬8,156人，各創近五季、五季及四季來新高。其中，大戶回流台股人數季增達四成。

7.國內主要半導體封測廠第二季營收均明確較上季回升，其中，產業龍頭日月光投控（3711）的下半年營運走勢更是市場關注重點，據供應鏈及法人圈掌握的消息指出，日月光對第三季營運相當正向，在第二季營收較首季增成長4％之後，估計第三季營收可望季成長雙位數，但對市場消息，日月光僅低調表示，無法評論。

8.工業電腦廠研揚（6579）17日公告6月自結歸屬母公司業主淨利1.64億元，較去年同期成長26.15％，每股盈餘1.58元，年增21.54％，市場預估公司在受惠AI布局發酵，帶動產品組合優化之下，第二季獲利可望繳出優於年增、季增成績單。

9.位居台伺服器廠出貨量之首的代工大廠英業達，在AI伺服器題材的勢頭下，17日以61.3元寫下近23年來新高價，市值也來到2,198.8億元歷史高點。從葉力誠今年六月中旬正式接班、擔任董事長一職前到昨收盤止，英業達股價、市值翻漲了超過四成。對他來說，這無疑是一大激勵、卻也是一大重擔。

10.國票投顧最新出具伺服器產業報告指出，AI伺服器無畏景氣疲弱，需求動能強勁，可帶動緯穎（6669）、光寶科（2301）、建準（2421）長線業績表現；另伺服器新平台放量將使嘉澤（3533）、信驊（5274）受惠。

國票投顧表示，AI伺服器新機種於下半年陸續發布，預期2024年較能看出營收貢獻，依TrendForce預估，2022年～2026年AI伺服器出貨量年複合成長率29％，顯示AI伺服器成長性高。 （閱讀全文）

11.台股多頭活絡，「抽紅包」熱浪來襲！價差、題材雙助攻，追不上人工智慧（AI）飆股緯創，投資人改搶旗下小金雞緯軟現增新股，短短一天就湧進逾12萬筆申購單，中籤率低至0.37％；此外，閎康、崇越、強生三檔本周接棒，挾AI旋風、半導體景氣復甦、生技展等利多，吸引股民摩拳擦掌試手氣。

12.受到上海出口貨櫃運價指數SCFI上周翻紅激勵，貨櫃三雄17日股價齊揚，長榮（2603）上漲1.96％、收98.4元，陽明（2609）上漲1％、收45.05元，萬海（2615）上漲1.19％、收51元。

被視為業內投資大戶台驊投控（2636）也在17日公告，新增買進長榮、陽明各1,000張持股，法人估計總交易金額近1.5億元。

13.就在超微執行長蘇姿丰訪台前夕，PC品牌廠宏碁發布了旗下首款採用AMD架構的電競顯示卡新品，宣告與AMD的合作正式從PC跨向顯卡市場。蘇姿丰抵台當天，宏碁股價也在尾盤急拉至37.5元漲停，收在近11年來新高價，一舉推升宏碁市值來到1,143億元，同步寫下董事長暨執行長陳俊聖加入宏碁以來的新高紀錄。

14.期待金融股除息行情，金控獲利王富邦金控17日股價大漲4％，收在65元，創2022年5月以來新高，7月以來漲幅達6.91％，排名金控股漲幅第一名，金融類股指數17日上揚1.41％，站上近一年新高。

市場法人看好本周富邦金除息可望接續國泰金的填息走勢，及上半年整體金控獲利明顯止跌回升，近期外資對部分金控股積極買超，投資人期待金融類股接棒AI族群，成台股撐盤要角。

15.國巨（2327）公告將於25日召開線上法說會，儘管消費性電子需求仍待觀察，但是隨著庫存逐漸去化，回補庫存的需求零星點火，法人認為被動元件市況已經觸底，以國巨第二季營收表現推估，國巨今年上半年獲利可望挑戰2個股本。

16.鈊象（3293）上半年繳出亮眼成績單，展望下半年，海外市場將呈現多點開花，包括美國、東南、中國大陸及歐洲市場，均同步成長，另外，商用機台的營收貢獻占比逐步提高，第三季旺季的業績值得期待。

17.華新科（2492）將於本月28日除息，昨（17）日在集團股聯袂上漲之下，帶動華新科股價重返三位數，而華科事業群除了瀚宇博（5469）大股東增持股份之外，根據證交所的統計，華新科（2492）大股東奧利維（股）6月也增加持股1,100張，市值約1.11億元。

18.超微（AMD）AI題材對台廠供應鏈尚未產生實質業績，但顯卡廠已先受惠中階新品鋪貨潮，挹注營運出貨動能走揚，包括撼訊、華擎及映泰等以AMD GPU架構為主的顯卡台廠，6月營運皆回歸年增表現，同時推升上半年累計業績出現年減明顯收斂、或有轉為年增的表現。

19.邑昇（5291）PCB事業穩定表現，旗下e-bike成長動能強勁，產品單價較LED自行車燈更高，將成為該公司未來主要成長動能之一。該公司今年也發表年度新車款，針對青少年及亞洲女性的e-GRAVEL，以及學齡前幼童之e-Balance，打造完整全方位產品線，而歐盟市場首批訂單在5、6月份分別以自有品牌「DOSUN」出貨，預計將於下半年開始貢獻營收。

20.超微（AMD）舉辦的AMD Innovation Day、台積電法說會雙雙進入倒數計時，將接連於19、20日登場，人工智慧（AI）供應鏈啟動暖場，各大研究機構鎖定AI七福星，目標價齊刷新高，其中，川湖推測合理股價甚至來到前所未見的千元等級，AI大浪沒有強、只有更強。

21.疫情紅利消失，政府防疫專案退場，資訊服務廠商程曦（6898）及關貿（6183）雖受衝擊，但下半年以AI及機器人等技術推出新服務來接棒。程曦成立數位轉型顧問諮詢部門，搭配生成式AI，搶攻企業客戶，關貿再增人工智慧聯網、流程自動化機器人產出報表等新服務。第三季及下半年不看淡。

22.陶氏化學為全球半導體光阻劑、拋光墊／液大廠，因要生產基地路易斯安那州廠房發生爆炸，引發市場關注恐牽動半導體化學材料市場供給，台廠永光（1711）轉單受惠效益，激勵永光17日股價強勢攀揚逾7％，收21.90元。

永光表示，陶氏化學光阻產品主要生產高階IC製程光阻，永光IC光阻持續驗證、測試中，目前營收占比仍相對低。

23.永捷（4714）跨足高科技應用漸收成效，Flexible OLED（可撓性有機發光二極體）顯示器高硬度耐磨材料（簡稱可撓式HC材料），成功取得客戶可彎折硬化膜塗料訂單，有望於第三季起導入量產，與客戶一同搶攻全球折疊式手機新商機，為下半年營運添力。

24.歐美品牌鞋廠庫存持續下降，新鞋材訂單逐漸增加，加上矽料新增產能投產，矽料價格自高點大幅下跌逾7成，太陽能模組廠受惠成本降低，獲利提升，提高開工率。伴隨第三季起為傳統太陽能模組安裝旺季，預期太陽能封裝膜料需求增加，烘托EVA價格回升，EVA三雄台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運增溫。

25.暌違6年，「商總與行政院長有約」在17日再度復辦！由於服務業爆出人力荒，與會業者在會中齊聲高喊「缺人」；行政院副院長鄭文燦向商總承諾，將召集各產業召開會議，盤點並媒合國內勞工就業，若仍有缺額，會考慮開放服務業引進移工。商總理事長許舒博則指出，「開放服務業引進移工，絕對有可能。」

26.東生華（8432）營運動能添柴火！繼降血脂用藥納入健保，自費利基的心絞痛用藥穩健成長後，東生華總經理楊思源表示，目前也積極布局眼科市場，首推治療乾眼症的新藥Tyrvaya鼻噴劑，將進行驗登記及商業化。

27.力麗（1444）因應碳中和、淨零碳排，及全球品牌客戶逐年增加環保回收材質的需求，採SRF（固體再生燃料）代替煤炭，並規劃使用風力發電的彰化成衣回收廠，預計今年10月完工。力麗表示，已訂布料產品在2030年達減碳70％的目標。

28.國發會委員會議17日完成「113年度重大公共建設」先期作業審查，匡列金額達2,073億元，創近十年新高，有助於提振明年經濟，另為提升今年景氣，也將今年公共建設達成率由過去三年的95％提升目標至96％。

29.台灣超商密度高居全球第二，4大超商連鎖超過1萬3千多家門市，很難想像還有不少偏鄉地區沒有便利商店。超商龍頭7-ELEVEN於2019年啟動全鄉全店專案，並於今年7月完成台澎金馬368個鄉鎮市區百分之百覆蓋率，宣告超商邁向新里程碑。

30.美國電動車巨擘特斯拉16日宣布，經歷多年延宕後，終於成功製造出首輛電動皮卡Cybertruck，預計將於2024年開始量產，德銀分析師估計，特斯拉今年將交付2,000輛Cybertruck，未來的總銷量上看178萬輛，利多消息帶動特斯拉周一勁揚3.20%，收在每股290.38美元。。

摩根士丹利分析師17日釋出最新報告指出，印度可望成為蘋果未來5年的增長引擎，並預測未來 10 年營收成長將達到400億美元，摩根士丹利重申蘋果為首選個股之一，將蘋果目標價上調30美元至220美元，使蘋果股價上漲1.73%，收在每股193.99美元。

花旗看好晶片巨頭輝達在AI浪潮下更上一層樓，將其目標價上調100美元至每股520美元，更補充表示，若牛市情景成真，輝達的股價將上看600美元。

31.TPK-KY宸鴻（3673）宣布將於泰國設立子公司TPK Auto Tech Thailand Co., Limited，瞄準車用觸控模組、車用顯示系統等產品，第一階段實收資本額約500萬美元，預定明年下半年投產。

32.近期美國高官訪中第三棒是美國氣候特使凱瑞（John Kerry），肩負和緩中美關係任務，凱瑞積極營造合適對話氛圍，冀重啟兩國氣候外交。中國氣候變化事務特使解振華17日在北京會見凱瑞，探討溫室氣體排放等問題，並為第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）談判鋪路。

33.連接器廠商信音子公司信音電子（中國）17日登陸深交所創業板，這是大陸防疫解封後，首家A股掛牌的台商控股公司，該公司發行價為每股人民幣（下同）21元，因搭上人工智慧（AI）題材，上市首日盤中股價飆漲逾52％至32元，終場大漲35.76％至28.51元，總市值為48.52億元。

34.隨著微軟收購動視暴雪的阻力大幅減少，索尼也已改變心意，同意與微軟簽訂為期10年、具有法律約束力的協議，以確保收購交易完成後，動視暴雪的暢銷遊戲「決勝時刻」將能繼續保留在PlayStation平台上。

35.車用PCB市場逆勢成長，主要是受惠於全球電動車滲透率持續提升以及汽車電子化，2023年產值預估年增14％，達105億美元，占整體PCB產值比重由去年11％上升至13％。至2026年車用PCB產值將有望成長至145億美元，占整體PCB產值比重則上升至15％，2022～2026年車用PCB產值CAGR約12％。

36.冠德（2520）27日將除息1.75元，息值雖為近三年最低，但冠德正朝向大型不動產開發商積極轉型，在台北、台中布局三大收益性不動產，包括「台鐵E1E2」、「南港台電北儲」及「台中捷運市府站G9-1站」等，以提高只租不售的收益性不動產比重，弱化政策打房帶來的殺傷力。

37.六方科-KY（4569）辦理初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，17日完成電腦開標作業，此次辦理競價拍賣2,479張，最高得標價140元，得標加權平均價格111.68元。統計參與投標的合格投標數量共計17,477張，競價拍賣超額認購比例7.05倍。

38.美股第二季財報季開跑，大型科技股將相繼發布財報，電動車大廠特斯拉預計19日公布季度業績，為科技龍頭股業績期揭開序幕，市場高度聚焦，台股相關供應鏈也搶先發動，東陽（1319）、美琪瑪（4721）17日小漲慶賀，科技巨頭財報「開獎」，概念股也暖身。

39.受惠AI應用爆發，扮演半導體產業新成長動能，長期檢測分析需求樂觀，而中國大陸材料分析（MA）也因美科技禁令而顯著上升，呈現供不應求狀態，增添辛耘（3583）、閎康（3587）等營運動能。

B.利空因子：

1.今年來全球高溫頻創紀錄、乾旱及水災等異常氣候也增多，世界氣象組織（WMO）警告，聖嬰現象到來，恐讓今夏氣溫還將進一步升高。美國達特茅斯地球系統科學家預估，如此極端氣候，將讓全球經濟截至2029年損失高達3兆美元。

2.全球關注大陸經濟復甦情況，大陸統計局17日公布第二季GDP成長率，在低基期下，年增僅6.3％，遠遜多家機構先前預測至少7％的水平。若以季增率來看，第二季GDP較上季成長0.8％，低於第一季2.2％增速。加上6月消費、房地產投資等重要經濟數據均較上月放緩，顯見大陸經濟復甦腳步沉重。

3.人民幣軟趴趴、牽制整體亞幣走貶，新台幣17日吐回上周部分升幅，盤中一度下殺近2角，最低貶至31.061元，央行也順勢放手讓新台幣貶值，終場收在31.052元兌1美元，重貶1.59角，終止連四個交易日收紅，單日貶幅0.51％，創3月8日來逾四個月最大貶幅。（中性看待）

4.大陸公布今年第二季GDP年增率遠遜預期的深層原因，和今年以來房市低迷息息相關。即便官方持續為房企注資活血、放寬限購限貸，但房地產投資縮減幅度不增反減，進一步拖累經濟，形成惡性循環。

5.大陸17日揭曉第二季GDP成長率，遠遜預期。東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青指出，尤讓人憂心的是剔除低基期效應，今年第二季GDP兩年平均年增率僅3.3％左右，明顯低於第一季的4.6％。整體景氣還未看到回溫態勢下，預計短期內投資增速將難以脫離負值區間。

6.近年房價高漲加上相對低利，房貸期數一路增加，但隨著熱門的30年期房貸申貸漸達頂峰，房貸期數攀升的情況暫歇。根據內政部不動產資訊平台統計，今年第一季房貸平均期數為291期，較上一季的297期減少6期，出現近年首次大幅下滑。不過，全台平均房貸期間達24.3年，顯示仍有相當多房屋貸款使用30年期還款。

7.內政部發布最新一期（2022年10月1日至2023年3月31日）全國都市地價指數為108.38，再創新高，包括六都地價總指數和住宅、商業和工業區指數等分項，都持續攀至歷史高點，但漲勢已不如先前凌厲、轉趨平緩，其中又以台北市指數微揚0.13、漲幅最小。（中性看待）

8.面對科技業瘋搶AI（人工智慧）大餅的熱潮，生成式AI新創公司Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）日前指出，AI潛藏1兆美元的投資商機，但也可能形成史上最大泡沫。

9.聯合國安理會本周將於紐約集會，面對人工智慧（AI）熱潮席捲全球可能帶來風險，首度將AI納入正式討論。想在AI監管上當領頭羊的輪值主席國英國，更呼籲各國就AI對全球和平與安全的衝擊展開國際對話。

10.美國民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）16日表示，將尋求在「國防授權法」（NDAA）裡加入兩黨支持的修訂條款，就中國生產人工合成的類鴉片藥物芬太尼（opioid fentanyl）而對中國實施制裁的懲罰。

芬太尼屬於鴉片類藥物，雖然是止痛藥物之一，但卻有成癮的機會。由於其製造成本相對低，逐漸被用來製造毒品。

11.近期因高溫影響陷入缺電危機的越南，本月收到首批進口液化天然氣（LNG），對於這個缺電國家可說是重大里程碑。但分析師認為，儘管越南致力於提升LNG發電能力，計畫2030年前新增13座燃氣發電廠，但仍須克服多道難關並花費數年時間，才可能緩解長期缺電問題。

12.韓國三星電子先前預警今年第二季（4至6月）營業獲利銳減後，外界更加擔心大環境不景氣將打擊三星全年表現，導致半導體部門在今年陷入虧損。多數分析師預測，今年三星半導體營業虧損超過10兆韓元（約合79億美元）。

13.有女股神之稱的伍德（Cathie Wood）旗下方舟創新ETF今年已經飆漲逾50％，然而分析人士指出，投資人似乎利用此機會獲利了結，撤離該旗艦基金。

14.儘管中美外交關係在官員頻頻出訪下稍有和緩，但科技戰戰火仍持續延燒。對於中國即將於8月1日上路的關鍵金屬鎵和鍺出口禁令，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）美東時間16日表示，中國的行動反而會加強部分國家「去風險」的決心，更將因此自招損失。

15.升息尾聲，外幣存款前五個月大縮水逾千億元，據金管會統計，5月底國銀外幣存款餘額13兆6,394萬元，較4月少近646億元，前五個月大減1,567億元。銀行業者指出，外幣存款節節降，主要有二原因，一是升息近尾聲，客戶開始解約外幣定期存款，預計存款水位將進一步下降；二是今年以來企業出口呈現衰退，加上外幣放款利率高漲，導致企業外幣資金需求降低。

16.根據TrendForce「全球車用PCB市場展望」研究顯示，由於PCB在消費性電子應用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回溫的情況下，導致經濟逆風對於PCB產業的影響，相較其他零組件更明顯，預估2023年全球PCB產值約為790億美元，較2022年衰退5.2％。

17.驅動IC 族群6月合計全體營收月減4.1％，雖然有年終盤點因素，但除了聯詠（3034）維持高檔之外，其他台廠在產品組合影響下，6月合併營收皆較上月下滑。法人認為，驅動IC族群經歷上半年庫存回補，但是從618銷售狀況來看，消費性電子產品買氣未有明顯增溫，下半年產業動能趨緩，但2024年整體需求將會恢復至常態。

18.網通廠合勤控（3704）在客戶調整庫存下，第二季營收較上季衰退近2成，累計上半年營收仍年成長20.51％，該公司自結第二季稅後純益3.04億元，較上季下滑34.05％，第二季每股稅後純益0.77元，由於美國網路基礎建設仍將持續推升北美市場的相關網通產品需求，且歐洲及紐澳5G CPE用戶端網路接取裝置客戶訂單仍維持增長，市場看好該公司今年全年營收仍可望優於去年表現。（中性看待）

19.微控制器（MCU）靠急單挹助業績，展望下半年相對保守，但從近期股價看，反有築底向上趨勢，包括松翰（5471）、盛群（6202）等，17日股價漲幅2％～3％。

業者指出，先前因中國大陸618購物節促銷活動影響，部分業者在白色家電及電競週邊產品線拉貨動能強勁，業績略幅成長，但整體而言，消費性電子復甦情形仍弱於預期，MCU市況不如往年。

20.塑膠射出成型機廠富強鑫（6603）來自汽車零件、運動產業、家用精品等產業訂單能見度看到第三季，大陸杭州灣新廠5月也投產，第二季營收已優於第一季，營運出現回穩跡象，惟大環境變數仍多，富強鑫對第三季營運持審慎態度。

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