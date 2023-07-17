拉貨旺季 蘋概股漲聲響 台積群創外資連敲

蘋果上周五不畏那斯達克指數小跌，股價仍逆勢收漲，股價與市值均維持歷史高檔，伴隨著下半年進入蘋果拉貨旺季，17日蘋概股包括面板、組裝、電源供應器、鏡頭及PCB股等全面大漲，外資連日來也積極逢低回補，蘋概股扮演台股突破前高的重要功臣。

蘋概股17日整體表現氣勢強，仁寶、和碩、京元電子、佳必琪、先進光、康舒、台燿、智原及正達等九檔盤中攻上漲停。台新投顧指出，由於AI族群短線漲多，風險或大於機會，留意部位控管；面板、手機族群位階相對低，基本面也轉佳，可留意。

篩選外資17日轉為買超蘋概股逾千張，或連買達千張以上計有25檔，以群創連三日買超5.1萬張最多，其次為台積電連五日買超近3.9萬張，鴻海連二日買超1.82萬張及友達連三日買超近1.39萬張最多。

此外，外資連買蘋概股還有達運、鴻準、健鼎、康舒、志超、聯詠等，都各連買3,000張以上，南電、誠美材、先進光、全新、達方、力成、旺宏、穩懋、瑞儀、菱生、台燿、國巨、台達電及臻鼎-KY等，各在一、二千張。

美股財報季將開跑，台股也陸續面臨上半年財報檢視，加上台積電也將於20日舉行法說，將攸關台股近期表現，台新投顧表示，預料短線大盤將呈現高檔震盪，待不確定因素明朗後，指數將進一步明朗。

台新投顧分析指出，面板雙虎第二季及6月營收表現優於預期。由於進入傳統旺季，面板需求持續走高，且在IT面板報價也重回上升循環下，有助面板廠獲利能力改善。

台新投顧估計，蘋果iPhone 15新機預期備貨量約8,600萬～8,900萬支，零組件備貨動能與14系列相當，預估今年下半年及2024年iPhone出貨量分別年增7.4％及7.6％，目前已啟動零組件拉貨，供應鏈受惠。

外資連三日加碼台股，累計買超360億元，外資回頭加碼台股，加權指數立馬突破前高，短線外資買超股將扮演重要多頭先鋒，法人建議留意外資操作偏多股，尤其蘋概股等基期偏低的個股，將接棒上漲。