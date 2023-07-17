台股大戶回來了 Q2回流季增四成

大戶、中實戶及散戶第二季全都回來了。證交所17日公布第二季台股集中市場大戶、中實戶及散戶交易人數，各達到2,427人、20,546人及415萬8,156人，各創近五季、五季及四季來新高。其中，大戶回流台股人數季增達四成。

第二季不只外資回籠，買超達1,500億元，內資也大舉回歸台股，除了上述三類別的自然人交易人數同步大增外，證交所17日也公布6月證券商承作定期定額投資金額為78.19億元，再刷新5月歷史次高75.37億元，月增2.82億元。今年3月81.07億元為歷史新高。

內外資買盤齊回，推升第二季台股集中市場成交值躍增至16兆元，比第一季的12兆元足足高出4兆元、季增達33.33％。證交所統計，第二季自然人占集中市場總成交值比重為58.2％，外資為30.93％，國內法人則為10.87％（第一季各為57.71％、31.53％、10.76％）。

第二季集中市場大戶（季成交金額5億元以上）、中實戶（季成交金額1億～5億元）以及散戶（季成交金額1億元以上）各為2,427人、20,546人及415萬8,156人，各寫下近五季、五季及四季來新高。

若與第一季各僅1,736人、僅15,611人，384萬9,961人來看，第二季單季各大增691人、4,935人、30萬8,195人，季增幅高達39.8％、24.2％及8％。其中，以大戶季增近四成最驚人，人工智慧（AI）題材發酵，推升大戶買盤前仆後繼回籠。

另證交所也統計，6月台股成交量周轉率衝上二位數，達11.1％，較5月的9.22％大增近2個百分點；隨著內資歸隊，6月自然人成交值比重上升至58.45％（5月56.78％）、外資成交值比重29.68％（5月32.78％）；6月有交易戶數也突破300萬戶、為323萬9,526戶（5月為296萬6,359戶）。