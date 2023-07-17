抽紅包熱浪來襲！台股新股申購潮再起

台股多頭活絡，「抽紅包」熱浪來襲！價差、題材雙助攻，追不上人工智慧（AI）飆股緯創，投資人改搶旗下小金雞緯軟現增新股，短短一天就湧進逾12萬筆申購單，中籤率低至0.37％；此外，閎康、崇越、強生三檔本周接棒，挾AI旋風、半導體景氣復甦、生技展等利多，吸引股民摩拳擦掌試手氣。

AI多檔飆股「一飛沖天」，投資人追價「心驚驚」，但又不願只能望洋興嘆、錯過多頭特快車，相對而言，價差空間同樣不小的新股申購抽籤，儼然成為較為親民的好選擇。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，公開申購最大誘因就是「價差」，只要「價差夠大」，抽籤熱潮就容易出現；其次則是題材，例如生技股若要藥證、解盲等利多，將可支撐股價「走得更遠」。

台股本月4檔增資股輪番「抽抽樂」，緯創旗下小金雞緯軟本次增資發行486張新股，18日為申購最後一日，預計20日公開抽籤；半導體測試分析廠閎康17日已開始申購，半導體材料通路商崇越、生技醫療廠強生則將於18日接棒；準上市股六方科-KY也將於19～21日進行公開申購920張、承銷價66元，雖然未掛興櫃沒有興櫃價格可參考，但掛牌後漲勢仍被看好。

緯軟14日啟動公開申購，現增承銷價92元與17日收盤價127.5元差價幅度大，投資人抽中1張可直接獲利3.55萬元，還受益母集團AI大熱潮帶動，吸引不敢追價緯創的股民轉進，光是14日就湧進12.55萬筆申購，換算中籤率低至0.37％，是繼6月中旬雄順寫下0.13％以來新低。

17、18日相繼展開增資新股申購的還有閎康、崇越及強生，價差也是一檔比一檔誘人，閎康17日啟動申購，以承銷價175元與17日收盤價247元換算，投資人抽中1張將現賺7.2萬元，獲利金額最大；而崇越、強生承銷價則分別為150元、48元，中籤股民也能抱走3.25萬元及6.35萬元大紅包。

受流感、腸病毒及新冠疫情帶動，強生相關藥品出貨量增，近期又反映原物料上漲、調整藥品售價，6月營收寫下歷史新高，本次增資抽籤潛在報酬率高達132.29％，投資人僅需4.8萬元就能參與抽籤、還能翻倍賺，CP值最高，加上月底生技展增添話題性，申購熱度高漲。

不過，法人提醒，通常現金增資常會出現「兩波賣壓」，第一波是「賣老股換新股」，大多出現在現增價格宣布後；至於抽籤結果出爐後，亦恐因部分中籤投資人提前放空，先賣後再以認購價買回而出現短線賣壓，投資人仍須留意。