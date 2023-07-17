蘇姿丰再炒熱AI 法人欽點5檔長線看好

國票投顧最新出具「伺服器產業」報告指出，AI伺服器無畏景氣疲弱，需求動能強勁，可帶動緯穎（6669）、光寶科（2301）、建準（2421）長線業績表現；另伺服器新平台放量將使嘉澤（3533）、信驊（5274）受惠。

超微（AMD）執行長蘇姿丰本周來台，將拜訪供應鏈客戶與廠商，並參加AMD於19日所舉辦的業界交流活動，持續掀起市場對AI股的熱度與關注。

國票投顧最新研究報告指出，一、2024年AI伺服器、新平台效益持續發酵：今年上半年全球伺服器市場因總體經濟不佳、客戶訂單保守，供應鏈業者著手清理庫存，導致今年第一季、第二季，全球伺服器出貨量遜於去年同期。

預估今年第三季伺服器出貨狀況略有好轉，惟英特爾（Intel）Eagle Stream與AMD Genoa放量不順，Eagle Stream CPU韌體問體目前尚解決，國票投顧投研部認為，新平台的效益要到今年第三季底至第四季逐漸顯現

國票投顧表示，AI伺服器新機種於今年下半年陸續發布，預期2024年較能看出營收貢獻，根據TrendForce預估，2022年～2026年AI伺服器出貨量年複合成長率29％，顯示AI伺服器成長性高。

二、AI推升電源、散熱產品ASP與毛利率，續推光寶科、建準：國票投顧指出，Intel與AMD發表的CPU新平台熱功耗持續上升，Eagle Stream 與Genoa最大功耗分別來到350W、400W；NVIDIA H100 GPU 功耗最高可達700W，前一代產品A100也有高達400W的功耗，上述產品的高功耗推升大瓦特數電源、高功耗散熱方案需求，建議買進光寶科、建準。

三、多數伺服器須搭載CPU，新平台放量將帶動信驊、嘉澤業績：國票投顧投研部認為，Intel Eagle Stream與AMD Genoa放量效益於今年第三季底至今年第四季可逐步顯現，未來可帶動信驊AST2600產品的需求量，以及嘉澤新一代Socket、DDR5連接器之需求。

此外，整體伺服器市場2024年出貨數量有望好轉，出貨量提升可同步提升伺服器所需元件與IC的數量，維持信驊、嘉澤買進建議。

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