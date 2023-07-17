外資連5買 狂掃這檔高息ETF逾14萬張

台股上周五融資單日大增48億，散戶大舉進場引發籌碼凌亂疑慮，今天開低在平盤附近震盪，尾盤台積電、鴻海、富邦金、國泰金等權值股走高，指數終場上漲50.58點，收17,334.29點，成交量3,893億元。

今天外資買超30.45億元，投信賣超18.26億元，自營商賣超8.83億元，合計3大法人買超3.35億元。

金融股今天扮演撐盤要角，外資買超第一名為新光金2.95萬張，另外國泰金、富邦金都敲進萬張以上。重電股族群，外資加碼大亞2.29萬張、亞力9千張，其中亞力今天漲停創歷史新高。

高股息ETF方面，外資持續加碼00878國泰永續高股息1.14萬張，累計連五買共14萬1,246張，股價連五紅再度改寫歷史新高。不過，後天（19日）即將首次除息的00929復華台灣科技優息，外資卻減碼1.35萬張，棄息意味濃厚。

光寶科、宏碁也名列賣超榜

今天漲停的AI伺服器概念股英業達，登上外資賣超第一名，減碼1.45萬張，同為AI概念股的光寶科、宏碁也名列賣超榜。

法人表示，本周有兩大變數，一是美股財報周，二是台積電法說會。短線來看，指數漲多之後可能會進入震盪整理，想進場的投資人，可等出現較大回檔時再出手。

外資今天買超上市個股前10名為：新光金(2888)29,532張、彩晶(6116)27,977張、長榮航(2618)27,293張、大亞(1609)22,987張、群創(3481)15,551張、國泰金(2882)13,278張、富邦金(2881)11,979張、國泰永續高股息(00878)11,415張、友達(2409)9,799張、亞力(1514)9,011張。

外資今天賣超上市個股前10名為：英業達(2356)14,591張、復華台灣科技優息(00929)13,533張、欣興(3037)9,735張、大同(2371)9,621張、光寶科(2301)9,115張、宏碁(2353)8,020張、華泰(2329)7,474張、中工(2515)6,838張、遠東新(1402)6,568張、中信中國高股息(00882)5,872張。

（旺得富理財網 王順泉）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

延伸閱讀

外資買超30億 台股輪動操作 留意這買點

台積7/20法說 外資最關心「這8個問題」

15檔熱門股 當沖客最愛 外資新操作曝