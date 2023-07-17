大學光暑假旺季到來 投顧喊買

大學光（3218）股價7月以來高檔震盪，永豐投顧適時送暖，認為大學光第三季進入暑期旺季，預期營收及獲利將再戰新高，長期而言，兩岸市場拓點擴店與添購新機台規畫未變，中長期營運成長動能明確，維持「買進」投資評等，推測合理股價460元。

大學光第二季營收9.99億元，季減2.8％、年增26.6％，淡季不淡，且表現優於預期，永豐投顧指出，主因台灣地區新擴店址，以及SMILE PRO新機台持續帶動屈光手術看診人潮所致。

由於暑期為雷射手術旺季，且近期門診預約狀況佳，加上9月為開學後學生眼科檢查與治療高峰，投顧研究機構估計，大學光第三季營收將再走高至12.5億元，季增25.1％、年增37.2％，稅後每股純益（EPS）為4.08元，單季營收、獲利表現再挑戰歷史新高。

永豐投顧指出，整體而言，台灣眼科治療市場還有極大拓展空間，加上大學光近年既有店擴充營運成效佳，下半年在展店上仍維持兩家店面翻新，以及中南部再增一至二家新眼科診所之規畫；設備部分，SMILE Pro自去年底引進後，4月再增二台，因新世代機台準確度更高、療程更短，且消費者術後反饋佳，大學光下半年至2024年仍有再添新機台之計畫。