大同重挫康舒強攻 蘋鏈AI雙拳齊發 49檔夯

台股今天（17）日收盤報17,334.29點，上漲50.58點，漲幅0.29％，成交量3,893.36億元。

雖然AMD執行長蘇姿丰今天沒能現身，但不影響台股AI題材的發揮，在緯創、廣達暫且休兵的情況下，包括仁寶、和碩、英業達、神達、佳世達等接棒挺身向上漲停作收，延續AI概念股的行情。

蘋概股受惠拉貨動能，佳必琪、先進光、台燿、正達等紛紛登頂，而京元電子、康舒、智原、台亞、華通、萬潤、百和、訊芯-KY、瀚荃、良維、晟銘電、神盾、創惟等也一齊上揚。

大同因受到來自大陸方面法院判決的衝擊，開盤直接跳空跌停，收盤下挫9.58％，集團相關個股包括精英、大世科、福華等也受到波及走勢下挫。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計走著瞧-創、台端、曜亞、百德共49檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，生技類股及化學類股表現亮眼，漲幅分別為2.99％、2.08％，紡織類股表現疲軟，下挫1.63％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有29檔9％以上漲幅，其中25檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為佳必琪（6197）、走著瞧-創（6902）、台端（3432）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、光聖（6442）、晉弘（6796）、慧友（5484）、和碩（4938）、樂事綠能（1529）。

今日上市有10檔股票5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為華孚（6235）、碩天（3617）、大同（2371）、穎崴（6515）、波力-KY（8467）、首利（1471）、精英（2331）、洋基工程（6691）、致茂（2360）、遠雄港（5607）。

上市成交量前10名個股依序為康舒（6282）、元大高股息（0056）、仁寶（2324）、英業達（2356）、金寶（2312）、新光金（2888）、大同（2371）、光寶科（2301）、宏碁（2353）、長榮航（2618）。

上櫃有28檔9％以上漲幅，其中24檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為聚賢研發-新（7631）、曜亞（4138）、百德（4563）、倚強科（3219）、商之器（8409）、永捷（4714）、華鎂鑫（8087）、新門（5432）、協禧（3071）、創源（4160）。

今日上櫃有11檔股票有5.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為旭品（3325）、億杰（3089）、宣德（5457）、世德（2066）、歐買尬（3687）、五福（2745）、亞都（5703）、博智（8155）、大宇資（6111）、愛地雅（8933）。

上櫃成交量前10名個股依序為國統（8936）、協易機（4533）、波若威（3163）、僑威（3078）、廣積（8050）、廣明（6188）、榮剛（5009）、晟德（4123）、台燿（6274）、曜越（3540）。

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