緯創廣達休兵 資金轉戰AI生技股曝籌碼戰

法人：電子代工廠「股價倫理」亂了套，籌碼趨兩極發展

台股AI題材野火燒不盡，AI概念指標NB代工雙雄緯創(3231)、廣達(2382)17日股價陷入高檔多空對峙，資金轉進AI概念生技股，包括醫揚(6569)、長佳智能(6841)、晉弘(6796)、明達醫(6527)股價紛紛亮燈漲停。

法人表示，電子代工大廠「股價倫理」亂了套，融券籌碼漸趨兩極殊途發展，高基期股不確定性升高，將引市場對高基期、評價股戒心。

AI題材完全主導台股盤面重心，廣達在突破200元大關後，股價呈現高檔震盪走勢，上週五(14日)融資仍增加6500張，累計融資餘額來到3.48萬張、融券餘額6152張；緯創創下145元新高後，因分盤交易影響，量能大幅萎縮，多空呈現對峙局面，累計融資餘額高達近13萬張、融券餘額逾1.6萬張，股價高檔盤整。

群益投顧表示，當電子代工五哥的廣達、緯創股價遠遠超車代工龍頭鴻海(2317)後，相當程度揭示盤面籌碼操控為主軸的結構，評價與基期過高，預估漲多個股將漸顯承壓，短期可能轉為少數大型權值股支撐挹注指數，個別漲多股輪流震盪的態勢。

在廣達、緯創股價漲勢暫歇之際，17日資金轉進AI概念生技股，包括醫揚、長佳智能、晉弘、明達醫股價紛紛亮燈漲停。

其中，醫療大數據與AI醫療廠長佳智能已於美國取得六項AI醫材許可領先國際同業，其AI醫材產品開發速度也獨占鰲頭，業績與AI醫材取證將集中在下半年。

晉弘開發的視網膜AI輔助診斷軟體為全球第一，加上其軟式電子鼻咽喉鏡EES100通過日本第二類醫療器材審查，可望帶動業績持續走高。

專攻視網膜斷層掃描器、眼底照相機的明達醫，去年接獲客戶OEM新機種訂單後，今年出貨持續增加，帶動上半年營收達4.14億元、年增17.06%。