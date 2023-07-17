AI漲多追不下手？專家推這族群2檔有戲

證交所公布融資券餘額顯示，上週五融資餘額較前一日增加48.42億，達2085.2億，今日（17）台股開低後拉至盤上，AI概念股緯創、光寶科、廣達仍然翻紅，不過分析師提醒，上週AI概念股股價大漲後，指標股威盛、緯創、金像電、廣達技術面乖離拉大，加上融資餘額大增，短線籌碼凌亂，空手投資人別再追進，應待短多修正後，籌碼換手再行低接。

本周大事首推AMD（超微）執行長蘇姿丰即將來訪，是否能夠繼輝達執行長黃仁勳之後再掀一波AI旋風引發關注。原先預定將於今日下午參加陽明交大頒授名譽博士學位典禮的蘇姿丰，因為班機延誤暫時取消，不過先前證實蘇將到公司參訪的童子賢旗下和碩股價今卻一飛衝天漲停，鎖在81.9元，有超過1.1萬張等買。

面對AI股漲勢凌厲，童子賢上週五的談話耐人尋味，童子賢表示，AI的確是大趨勢，但現在只要沾上一點邊的股價都出現大漲，有些公司體質很好、有些則還在嘗試，他提醒：「大海航行要小心風浪」。

不過童子賢也說，就和碩集團而言，上下游和超微的關係緊密，比如說旗下景碩是超微供應商，所以蘇姿丰來台會和和碩上上下下很多幹部碰面。

對蘇姿丰訪台，摩爾投顧分析師江國中提醒，小心利多出盡，上週AI概念股大漲後，指標股威盛、緯創、金像電、廣達短線漲幅很大，在技術面乖離拉大，及多檔融資餘額大增後，投資人別再追高。

江國中舉例，上週五廣達一天增加6500融資、英業達增加7972張、光寶科增加8844張，連分盤交易的緯創也大增5517張，AI雖然是長多趨勢，但在短線漲幅過大、籌碼開始凌亂下，震盪幅度一定會拉大，建議空手的投資人別再追進，應待短線漲多修正、籌碼換手後再低接。

江國中認為，就股價基期而言EV股價比AI股平易近人多了，還有極端氣候氣溫飆升導致電力供應吃緊，台電加速強韌電網，釋出逾千億元商機。概念股：士電、東元、中興電、亞力、華城、樂事綠能等，股價經過整理後，已出轉強現象。

他點名強茂、飛宏可留意後續動能，強茂通吃特斯拉、比亞迪大單，預期今年出貨動能可望翻倍成長，放眼下半年度充電樁、太陽能及儲能設備中高壓 MosFet 產品及車用產品正式進入收割期，6 月營收維持高檔，守穩10億元大關達12.32億元，年月雙增，較第1季成長24％，營運逐季上升。

而飛宏經過近12年努力，儲能+充電樁業務開花結果，為因應充電樁業務發展需求，飛宏進行台南二廠、三廠擴建工程，目前二廠正在進行工廠驗收，預計 7 月開始試產。另外，並於今年初購入日本千葉工廠，亦將在下半年決議是否在美國投資設廠，下半年營運將優於上半年。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 ）