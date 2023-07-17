7/17盤中熱門焦點股

今（7/17）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）併購效益顯現 佳必琪攻頂

併購效益浮現，佳必琪（6197）周一（7/17）甫開市即跳高漲停，之後在開盤一分鐘內的漲停板報價雖開開關關，但市場實戶勇於追價，該股大紅燈籠高高掛榮景，令人側目。

佳必琪董事長張舒眉日前於線上法說會中表示，之前併購輝達合格供應商衡星及為就近服務美國客戶、加速NPI能量而併購的美商SACO，已初步整併完畢，將陸續反映在業績上，預期今年下半年業績會比上半年好，也會比去年同期好。

布局未來，佳必琪併購了衡星和美商SACO兩家公司，一是透過與衡星連結，開啟密切合作，成功打進的AI GPU伺服器供應鏈，另也經由美商SACO加速NPI能量，同時就近服務美國客戶，併購動作雙線進行，張舒眉表示，併購美商SACO相關作業已全數完成，開始展開整合服務，SACO為NPI公司，客戶不分大小通吃，掐指一數客戶數多達二百多家，為集中資源，未來SACO將轉型，以與佳必琪既有產業相關的公司為客戶首選。

著眼於AI伺服器對高速的需求提高，佳必琪也將今年的亮點技術聚焦於此，佳必琪指出，目前800G的DAC已小量出貨，另為因應元宇宙的應用需求，光通訊產品著重開發的單通道50G及多通道200G AOC、400G AOC光收發模組也已成功取得發行專利，現正在向北美客戶同步送樣中。

佳必琪指出，下半年市場主要需求來自於AI及大型資料中心，其中AI單價高，難度也高，伴隨著AI伺服器成長，目前100G、200G市場需求已走緩，佳必琪現交的主要是200G、500G搭GPU伺服器的產品，預期這部分在下半年會有很大的成長，連同ASP也會比去年高很多。

至於AI的營收占比？佳必琪表示，沒有細算，不過目前佳必琪來自雲服務的占比已高達47％至48％，「其中來自GPU的貢獻大很多」。

針對NVIDIA A100及H100晶片一片難求，張舒眉也笑著說，GPU A100及H100晶片確實很看客人銷售，所幸佳必琪的客戶多為金字塔頂端企業，晶片取得不成問題，下半年GPU出貨成長可期。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）AMD蘇姿丰固樁 和碩英業達逾萬張搶著買

AMD執行長蘇姿丰預計本周訪台「固樁」，將與MI300X供應鏈結盟，其中為供應鏈其中一環的和碩董事長童子賢日前證實將會與蘇姿丰會面，此消息振奮市場，和碩（4938）將可望搭上AI順風車，今（17）日開盤迅即亮燈漲停，股價創下近年新高紀錄，此外，同為供應鏈的英業達也同步鎖住漲停，兩檔個股均有超過萬張排隊等買。

超微執行長蘇姿丰訪台行，雖因班機延誤影響部分行程，不過，其預計抵台後密集拜訪在台供應鏈夥伴及客戶的「固樁」行程並未縮減，除了主要晶圓代工夥伴台積電外，其他半導體供應鏈夥伴如日月光暨旗下矽品，與ODM代工廠如和碩、英業達、緯創、廣達及神達外，另如長年合作的板卡廠和系統品牌業者等，也將出席AMD Innovation Day會後交流會。

法人指出，AI伺服器有助提升GPU模組、基板、散熱元件、導軌與PCB業者的毛利率，預期AI伺服器將有利供應鏈獲利成長，儘管市場預估輝達AI晶片市占率優於AMD，但因AI伺服器的年增率仍在近年內維持高成長，AMD供應鏈仍可望受惠。

MI300X供應鏈包括台積電、日月光、英業達、和碩、華擎、雙鴻、台星科及旺矽等，表定本周均將與蘇姿丰會面互動。

和碩董事長童子賢上周曾表示，蘇姿丰與台灣產業界走得非常近，和碩從上游到下游，跟她碰頭的機會非常多，例如IC元件是AMD的供應商，蘇姿丰會跟和碩上上下下幹部很多人碰面。（工商時報張珈睿、張瑞益、彭媁琳、翁毓嵐、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.走著瞧-創(6902)：防詐產業開前路、財報亮眼，開盤跳空漲停，衝上286元改寫前高。

2.康舒(6282)：收購ABB電源轉換部門效益浮現，7月營收估近10億元，交投火熱、大漲8%。

3.神達(3706)：旗下伺服器事業神雲列AMD主要盟軍之一，笑納四根漲停，登上天價52.2元。

4.英業達(2356)：搭上蘇姿丰來台與MI300X供應鏈結盟列車，收第二根漲停，挾9萬張大量、寫24年高價。

5.和碩(4938)：童子賢證實，蘇姿丰將蒞臨訪問，放量攻頂挺進2年半高。

6.瀚宇博(5469)：大股東6月增持2331張，搭配前一交易日三大法人買超逾4000張，開盤強攻觸漲停。

7.明達醫(6527)：暑假旺季眼球股趕搭AI熱潮，早盤火速攻漲停100.5元，蓄勢挑戰前高102元。

8.華鎂鑫(8087)：儲能業務前景俏，稍早亮燈漲停至76.2元，目前維持逾7%漲幅。

9.佳必琪(6197)：AI應用推動下半年營運向上，多方爆發，跳空登漲停板。

10.川湖(2059)：市場看好受惠AI伺服器需求暢旺，明年業績看俏，多方攀高到860元，再現新天價。

11.晉弘(6796)：視網膜AI輔助診斷軟體拿下全球第一，股價火速攻頂鎖死121.5元，寫近1年高。

12.士電(1503)：配息2元今日除息，開盤秒填息達陣，一度大漲7%並改寫天價173元。

13.大同(2371)：旗下華映百慕達在陸判賠131億，將依法提起上訴，聞訊摜跌停，失守50元及月線。

14.廣明(6188)：納入富櫃50指數成分股，三大法人近五日買超3705萬張，連拉2根漲停，挺進百元攻上近20年高價。

15.撼訊(6150)：渣打銀估比特幣2024年底衝12萬美元，近五日獲三大法人偏多操作，2根漲停慶賀，站上1年高。

16.協禧(3071)：沾光AI，散熱題材發燙，外資偏多操作相挺，連拉2根漲停，再創史上高價45.35元。

17.華城(1519)：受益台電強韌電網，迎來難得榮景，在手訂單破百億元，拉出2根漲停，再創天價220元。

18.晟德(4123)：積極為2025年孵集團獨角獸，早盤爆量走高逾5%，挺進10個月高。

19.宏旭-KY(2243)：股價6月上旬衝關季線未果後、已跌月餘，上周五多頭反撲收復5日線，盤初多頭續攻、躍過月線。

20.永豐餘(1907)：上周五外資轉買超1352張、助攻填息達陣，今早續漲、登上月線。

21.永豐實(6790)：今日除息2.3元、殖息率約5.67%，盤初開高邁向填息路。

22.台積電(2330)：20日法說在即，外資近4個交易日積極卡位，但盤初股價開低3元，力守590。

23.世紀鋼(9958)：離岸風電選商，區塊開發3-2期國產化傳鬆綁，盤初股價彈升逾2.5%。

24.智伸科(4551)：預期H2電車零件出貨逐季增，醫療事業也樂觀看待，不理外資連兩日賣超，盤初續漲、拿回5日線。

25.高林(2906)：明日除息0.6元，殖息率約3.27%，盤初股價彈升約2%暖身。

26.喬山(1736)：富士醫療器IPO明年送件，帶動早盤止跌收復5日短均。

27.鴻海(2317)：14日外資大買逾萬張，5日線向上突破季線，重返110元大關。

28.昇貿(3305)：AI伺服器出貨放量帶旺營運，今早再上跳一階，創下15個月高點。

29.合正(5381)：吃台電18億訂單補丸，觸底彈升5%。

30.台耀(4746)：預估Q4產能滿載，晨盤一度衝上102.5元，103元前高有壓，暫維持在100元之上。

31.視陽(6782)：隱形眼鏡復甦，搶進矽水膠，早盤衝高9%，股價脫離谷底。

32.大立光(3008)：兩投顧升評喊買，盤初一度彈升至2,375元，惟遇5日線反壓，股價回落平盤。

33.台揚(2314)：搶進電信設備供應鏈，盤初放量強漲逾8%，股價連2揚。

34.合一(4743)：糖尿病足部傷口新藥獲馬國審核通過，股價揚升8%，回歸200關。

35.醫揚(6569)：輝達助力，AI智慧醫療概念股發燙，股價跳空漲停，207元寫近4年高。

36.智原(3035)：受惠中國半導體在地化，傳訂單升溫，7月25日將法說，股價突破300元、觸漲停。

37.長榮(2603)：SCFI最近一周反彈上漲5.09%，美西線大漲26.14%，激勵股價開高。

38.威盛(2388)：5月每股盈餘0.06元，對AI發展樂觀以待，股價再攻波段新高137元，但反壓隨之湧現。

39.九暘(8040)：低接買盤湧入，股價補漲強攻，創除息後新高。

40.創意(3443)：今年營運續旺，受惠AI題材，股價再創高後翻黑。

41.聯發科(2454)：將於7月28日召開線上法說會，股價開低。

42.日月光投控(3711)：蘇姿丰本周來台與MI300X供應鏈結盟，激勵股價續創除息後新高116.5元，但隨即壓回平盤上下震盪。

43.京元電(2449)：AI接單加持，業績動能強，股價續攀新高。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）大同無預警利空跌停 上檔套牢籌碼壓力大

大陸福建高級人民法院判決原屬大同集團的華映百慕達，必須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元，大同、華映負連帶清償責任；受此利空衝擊下，大同(2371)17日股價直接以跳空跌停開出，集團相關個股包括精英(2331)、大世科(8099)、福華(8085)也受波及，股價同步出現重挫走勢。

大同在7月15日接獲委任律師通知，福建高級人民法院判決，華映（百慕達）應支付華映科技業績補償款人民幣30.29億元，大同及華映負連帶清償責任。

大同強調，曾出具的承諾函是為了當時華映科技在中國上市，應中國證監會行政監管要求所做出的承諾，並非對華映科技為合同主體的承諾或業績保證，大同也未曾和華映科技提供任何書面形式的保證書，不符合保證規定，本應免除大同連帶責任。

況且2009年業績承諾終止後，證監會有要求華映百慕達出具新的承諾函，大同並沒有再重新出具任何保證或承諾函，因此大同對之後的業績承諾更無關係。

在此利空衝擊下，大同17日股價直接以48.9元跳空跌停開出，而大同近期股價漲勢凶猛，曾在7月3日盤中創下57.6元新高，上週五(14日)盤中最高價亦見到57.4元，並爆出逾8.3萬張大量，且大同累計融資餘額超過10萬張，今(17)日股價跳空跌停，上檔套牢籌碼不輕。

大同跌停也引起網友關注「大同這融資數量不知道要幾根」、「電鍋太狠了，開盤直接鎖死不給跑」、「大同是不是很多人在接刀啊」、「大同會吃幾根跌停?」（工商時報 方明）

（5）供應AI伺服器錫膏放量 昇貿拉出第二支漲停板

錫膏主力供應商昇貿（3305），受惠AI概念發酵，今甫開市即跳高漲停板鎖住，報73.3元，，短線已連續拉出第二支漲停板，表現超強勢。

廣達（2382）躍居AI伺服器龍頭，出貨逐漸放量，錫膏主力供應商昇貿對單一家廣達的滲透率突破50％，隨著AI伺服器板層數增加，拉動錫膏使用量，英業達（2356）、緯創（3231）也位居昇貿前三大伺服器客戶，市調機構預估明年AI伺服器將翻漲一倍以上，昇貿看好AI伺服器帶來的營運動能。

昇貿為全球第三大錫製品製造商，同時也通過輝達（NVIDIA）認證，將其錫製品應用在AI伺服器的製造流程上，據了解，廣達為昇貿旗下錫膏第一大客戶，昇貿對其滲透率達50％以上，雙方合作多年，錫膏已經應用在廣達產出的AI伺服器上，英業達、緯創、光寶科、仁寶、神達、台達電均位列客戶名單，隨著AI伺服器即將放量出貨，昇貿看好其營運動能。

昇貿統計，錫膏營收比重約25～30％，伺服器占整體錫膏營收40～45％，因此伺服器占整體營收達10～13.5％，每月出貨量達20噸以上，昇貿表示，由於錫價大漲，昇貿希望引導客戶的AI伺服器採用新料號，以對價格產生更顯著的支撐效果，此外，AI伺服器因結構變得複雜，板層數明顯拉升，將會進一步帶動錫膏的使用量。

除了看好AI伺服器之外，昇貿積極開發的低溫錫膏因可降低碳排放40％，在環保、ESG的風潮之下，低溫錫膏已獲聯想導入旗下筆電，與日商千住平分聯想低溫錫膏訂單，交貨給聯想的SSD廠美光、WD均已經導入昇貿的低溫錫膏，目前金士頓、三星、鎧俠已步入認證階段，明年將針對鎧俠量產交貨，昇貿看好低溫錫膏潛力，有機會完全取代現有的305產品，其毛利率高於傳統錫膏甚多，昇貿預期將是明年成長動能之一。

就短期來看，全球前三大錫礦出口國緬甸將自8月1日管制錫礦出口，已經飆漲20％的錫價仍有高點可期，昇貿擁低價庫存利益，預期可望反應在第三季的財報上，除了第二季獲利優於首季之外，第三季營運也將更上層樓。

昇貿與日商千住、美商阿爾法並列為全球三大主要的錫膏供應商，電動車雖然已經打入充電樁，但是特斯拉尚未攻下，為此，昇貿擴建墨西哥廠，預計在今年10月導入量產，月產能達10噸，滿足下游廠商非中、台生產據點的需求，未來將強攻伺服器及特斯拉。

昇貿搶攻綠色商機，日前與中央大學締約，成立聯合研究中心，以人才培育與材料技術開發為目標，聚焦於電動車元件組裝、AI晶片先進封裝及低碳低能耗製程之材料與技術開發。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）首登興櫃戰略新板 聚賢研發飆漲逾85%

廠務系統整合服務廠聚賢研發（7631）今（17）日登錄興櫃戰略新板交易，每股認購參考價為70元。聚賢研發開盤即以大漲42.86％的100元開出，隨後飆漲85.71％至130元，早盤維持逾78％漲勢，興櫃戰略新板蜜月行情甜蜜。

聚賢研發2018年1月23日成立，目前實收資本額1.68億，主要從事高科技廠務端氣體管路配置工程與設備零組件開發服務，核心能力與業務涵蓋材料科學、雷射光學、自動化領域、精密模具開發及設備材料代理安裝等。

聚賢研發為高科技大廠氣體二次配工程的主要供應商，隨著半導體製程不斷突破，為因應客戶調整各廠產線配置需求，既有生產設備拆除（De-hookup）亦為關鍵服務之一。由於特殊氣體種類繁多、特性複雜，在各式半導體製程所需流體原料中的供應管路技術門檻最高。

聚賢研發2022年合併營收8.48億元、年增達25.94％，營業利益2.12億元、年增達33.12％，配合業外轉虧為盈挹注，使稅後淨利1.69億元、年增達44.6％，每股盈餘（EPS）達11.15元，全數改寫歷史新高。

聚賢研發2023年上半年自結合併營收3.7億元、年增1.78％，前5月稅後淨利0.52億元、每股盈餘3.24元。公司表示，目前整體訂單量能高水位及訂單能見度高，且受惠主要客戶持續投入先進製程升級及產能擴充，使上半年營收仍較去年同期成長。

展望後市，由於下半年主要客戶海外擴產動作不停歇，聚賢研發營運將開始受益。同時，公司深耕強化設備服務領域，今年新接獲半導體封測大廠設備維修訂單，而去年起於國外設備商展開製程設備內耗材試產，今年驗證獲得不錯進展，有望在明年挹注營收表現。

除了持續強化自身開發能力，聚賢研發將逐步建立製造供應鏈，完善產品穩定及高品質供應，以擴大營運規模。隨著明年半導體景氣可望轉佳，多數廠商均可望重啟投資，且未來半導體應用隨5G、AI、物聯網及汽車應用快速發展，預期公司營運成長動能將持續升溫。（時報資訊 林資傑）

（7）光聖Q2營收加溫 除權息前股價衝11個月新高

網通設備廠光聖（6442）第二季營收季成長逾一成，下半年營運續看加溫，該股將在19日進行除權息交易，近日股價拉出一波除權息行情，股價今（17）日盤中再攻上漲停板，今日漲停價來到70.6元，股價寫下近11個月新高。

光聖主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務，該公司今年第二季營收為6.97億元，較上季成長10.27％，雖仍較去年同期下滑9.48％，但營運擺脫谷底，第二季營收寫近三季新高，市場看好下半年營運可望續加溫。

該股將在19日進行除權息交易，每股配發2.1元現金股息，股價上周拉出除權息行情，今日再登漲停板，股價自上周12日盤中的53元起漲，股價近3個交易日漲幅達33.2％。（工商時報 張瑞益）

（8）Q3雖俏 德麥填息路蹣跚

德麥(1264)今(17)日除息12元，開盤參考價為286.5元，由原物料走勢來看，成本壓力將稍降，第3季營收可望續成長，股價開高後，隨即壓至平盤附近，填息之路蹣跚。

台股今年口罩令解除後，對餐飲及旅遊市場帶來不小的助益，加上德麥目前持續引入日韓流行商品，台灣烘焙市場跟客人都帶來極佳的反饋，因此，德麥台灣市場的業績也帶來不錯的回報。

另外，中國大陸整體消費市場雖不如預期，但德麥芝蘭雅在原有連鎖渠道推出顏值美、口味佳的產品，並強化營銷方案，以及對先前耕耘的代工廠客戶陸續獲得回報，因此，除了元月因為春節落點工作日較少表現較差外，2~6月都創下歷史同期新高。

德麥總經理吳文欽總經理今年在大陸市場訂下增加成交客戶數、提高自製產品的銷售比重兩大目標，大陸團隊目前也都在逐步落實當中。德麥指出，在兩岸、馬來西亞、港澳等四大市場市場同步成長推升下，2023年業績獲利有可能繼續挑戰歷史新高。（時報資訊 郭鴻慧）

（9）今年股價翻倍 洋基工程填權息1成後重挫

機電空調系統整合廠洋基工程(6691)股東常會通過配息19.25元、配股約3.03元，今（17）日以292元參考價除息交易。洋基工程股價14日站上400元新高，已較去年底翻倍，早盤開高上漲3.94％、填權息率約10.65％，惟隨後在賣壓出籠下翻黑挫跌7.36％，早盤跌幅逾6％，窘陷貼權息。

洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程2023年6月自結合併營收15.93億元，雖月減2.74％、仍年增9.12％，改寫歷史次高。第二季合併營收45.69億元，季增達29.37％、年增達27.36％，改寫歷史新高。累計上半年合併營收81.01億元、年增達28.71％，續創同期新高。

洋基工程表示，受惠半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技場大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注，公司負責的專案如期推展，使上半年營收創同期新高。觀察已認列的終端產業應用，半導體業占逾6成，PCB及電子零組件產業約4成。

展望後市，由於洋基工程負責的高科技廠房專案如期推展，公司預期今年整體營運可望維持穩健成長動能、再創新高。同時，近期已接獲北部A級商辦大樓的機電空調工程，提供超高樓層商辦機電空調工程服務，為公司產業及客戶的多元化發展再下一城。

而因應國內電子大廠積極前往東南亞設廠，洋基工程上半年已完成泰國子公司設立，下半年將與當地廠商積極洽談策略聯盟合作，預估明年起開始配合下游客戶，於東南亞進行無塵室機電空調工程施工，認列營收獲利，為公司整體營運與多角化經營再添成長動能。（時報資訊 林資傑）

（10）拉貨旺季！蘋概股嗨翻 和碩等8檔衝漲停

蘋果上周五不畏那斯達克指數小跌，股價仍逆勢收漲，市值穩守3兆美元大關，伴隨著下半年進入蘋果拉貨旺季，今（17）日蘋概股領軍大漲，盤中有和碩（4938）等8檔個股衝上漲停，整體蘋概股漲勢亮眼。

全球AI指標股輝達（NVIDIA）上周股價再創歷史新高，帶動台股AI相關個股表現，加權指數上周順勢帶量站回月線。台新投顧表示，但隨著美股財報季將開跑，台股也陸續面臨上半年財報檢視，加上台積電也將於20日舉行法說，都是近期台股短線需觀察的重點，預料短線大盤將於高檔震盪，等待相關不確定因素明朗。

在個股族群操作方面，台新投顧建議，由於AI族群短線漲多，風險或大於機會，留意部位控管；面板、手機族群位階相對低，基本面亦轉佳，可留意。

台新投顧分析，PC通路庫存去化接近尾聲，下半年進入歐美銷售旺季，PC板卡廠下半年營運將逐季成長，同時顯卡中低階新品進入量產，挹注營運復甦。面板雙虎第二季及6月營收表現優於預期。

在面板方面，由於進入傳統旺季，面板需求持續走高，且在IT面板報價亦重回上升循環下，有助面板廠獲利能力改善。

此外，台新投顧估計，蘋果iPhone 15新機預期備貨量約8,600萬～8,900萬支，零組件備貨動能與14系列相當，預估今年下半年及2024年iPhone出貨量分別年增7.4％及7.6％，目前已啟動零組件拉貨，供應鏈受惠。

蘋概股今天整體表現氣勢強，其中和碩、京元電子、佳必琪、先進光、康舒、台燿、智原及正達等8檔盤中都攻上漲停，另台亞、華通、萬潤、百和、訊芯-KY、瀚荃、良維、創惟、興達材料、光寶科、晟銘電、神盾等都大漲3％以上。（工商時報 呂淑美）