AI終極大贏家!外資接續調高台積電目標價

台積電「AI終極贏家」 日系外資法說會前調高目標價

AI概念股一路狂飆，日系外資看好「護國神山」台積電可望獲利，紛紛在台積電法說會前調升目標價，大和資本證券看好AI爆發快於預期，調高目標股價至688元。野村證券更看好台積電股價問鼎「7」字頭，目標價上看740元。

台積電將於20日舉行第二季法人說明會，外界視為科技業下半年景氣指標，牽動台股第3季走勢。台積電對半導體產業前景、今年資本支出、海內外布局、AI市場展望等料將成關注焦點。

大和跟進外資主流步調，看好AI爆發快於預期，認定「台積電是AI的終極贏家」，給予台積電「買進」評等，目標價由615升至688元。大和資本亞洲區研究部主管徐禕成表示，嵌入式AI的成長速度快於預期，帶動高效能運算（HPC）事業成長，且台積電在先進技術中佔主導地位，料搶佔HPC處理器商機，因此調升台積電2024-2025年EPS約5％～13％，毛利率料達54％，優於原估的52％～53％。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗表示，儘管AI晶片目前對整體半導體的銷售貢獻仍小，今年也僅占台積電營收約5％，不過由於台積電先進封裝CoWoS的產能限制，因此預估AI晶片未來6到12個月可能出現短缺。在多重利多的影響下，鄭明宗給予台積電「買進」評等，還將目標價由660元調升至740元。

（中時新聞網賴宇萍）

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